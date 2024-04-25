https://ria.ru/20240425/prigovor-1942300641.html

Украинский морпех получил 27 лет колонии за убийство двух жителей Мариуполя

Украинский морпех получил 27 лет колонии за убийство двух жителей Мариуполя - РИА Новости, 25.04.2024

Украинский морпех получил 27 лет колонии за убийство двух жителей Мариуполя

Суд в ДНР заочно приговорил украинского морпеха к 27 годам колонии строгого режима за убийство двух жителей Мариуполя, сообщается в Telegram-канале СК России. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T16:27

2024-04-25T16:27

2024-04-25T16:55

специальная военная операция на украине

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мариуполь

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Суд в ДНР заочно приговорил украинского морпеха к 27 годам колонии строгого режима за убийство двух жителей Мариуполя, сообщается в Telegram-канале СК России. По версии следствия, в период с марта по апрель 2022 года 21-летний стрелок одной из бригад морской пехоты ВСУ Денис Спринчак вместе с другими военнослужащими увидели в Мариуполе движущийся автомобиль с белыми лентами на зеркалах заднего вида и на ручках транспорта. В машине находились два мирных жителя. Получив приказ командира, Спринчак вместе с сослуживцами множественными прицельными выстрелами расстреляли автомобиль, в результате чего мужчина и женщина погибли. "Верховным судом ДНР вынесен заочно приговор в отношении военнослужащего 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Денису Спринчаку… Судом ему назначено заочно наказание в виде лишения свободы на срок 27 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Спринчак объявлен в розыск", - говорится в релизе. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением), п.п. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти).

https://ria.ru/20240424/vsu-1942004651.html

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россия

донецкая народная республика

мариуполь

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происшествия, россия, донецкая народная республика, мариуполь, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)