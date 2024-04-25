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Украинский морпех получил 27 лет колонии за убийство двух жителей Мариуполя - РИА Новости, 25.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:27 25.04.2024 (обновлено: 16:55 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/prigovor-1942300641.html
Украинский морпех получил 27 лет колонии за убийство двух жителей Мариуполя
Украинский морпех получил 27 лет колонии за убийство двух жителей Мариуполя - РИА Новости, 25.04.2024
Украинский морпех получил 27 лет колонии за убийство двух жителей Мариуполя
Суд в ДНР заочно приговорил украинского морпеха к 27 годам колонии строгого режима за убийство двух жителей Мариуполя, сообщается в Telegram-канале СК России. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T16:27
2024-04-25T16:55
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
донецкая народная республика
мариуполь
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Суд в ДНР заочно приговорил украинского морпеха к 27 годам колонии строгого режима за убийство двух жителей Мариуполя, сообщается в Telegram-канале СК России. По версии следствия, в период с марта по апрель 2022 года 21-летний стрелок одной из бригад морской пехоты ВСУ Денис Спринчак вместе с другими военнослужащими увидели в Мариуполе движущийся автомобиль с белыми лентами на зеркалах заднего вида и на ручках транспорта. В машине находились два мирных жителя. Получив приказ командира, Спринчак вместе с сослуживцами множественными прицельными выстрелами расстреляли автомобиль, в результате чего мужчина и женщина погибли. "Верховным судом ДНР вынесен заочно приговор в отношении военнослужащего 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Денису Спринчаку… Судом ему назначено заочно наказание в виде лишения свободы на срок 27 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Спринчак объявлен в розыск", - говорится в релизе. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением), п.п. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти).
https://ria.ru/20240424/vsu-1942004651.html
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происшествия, россия, донецкая народная республика, мариуполь, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Украинский морпех получил 27 лет колонии за убийство двух жителей Мариуполя

Боевик ВСУ, расстрелявший машину жителей Мариуполя, заочно осужден на 27 лет

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Суд в ДНР заочно приговорил украинского морпеха к 27 годам колонии строгого режима за убийство двух жителей Мариуполя, сообщается в Telegram-канале СК России.
По версии следствия, в период с марта по апрель 2022 года 21-летний стрелок одной из бригад морской пехоты ВСУ Денис Спринчак вместе с другими военнослужащими увидели в Мариуполе движущийся автомобиль с белыми лентами на зеркалах заднего вида и на ручках транспорта. В машине находились два мирных жителя. Получив приказ командира, Спринчак вместе с сослуживцами множественными прицельными выстрелами расстреляли автомобиль, в результате чего мужчина и женщина погибли.
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"Верховным судом ДНР вынесен заочно приговор в отношении военнослужащего 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Денису Спринчаку… Судом ему назначено заочно наказание в виде лишения свободы на срок 27 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Спринчак объявлен в розыск", - говорится в релизе.
Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением), п.п. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти).
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияДонецкая Народная РеспубликаМариупольВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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