https://ria.ru/20240425/premiya-1942280188.html
Опубликован лонг-лист литературной премии "Лицей" имени Пушкина
Опубликован лонг-лист литературной премии "Лицей" имени Пушкина - РИА Новости, 25.04.2024
Опубликован лонг-лист литературной премии "Лицей" имени Пушкина
В длинный список VIII сезона литературной премии "Лицей" имени Александра Пушкина вошли 111 произведений, сообщил председатель экспертного совета премии,... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T15:13
2024-04-25T15:13
2024-04-25T15:48
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. В длинный список VIII сезона литературной премии "Лицей" имени Александра Пушкина вошли 111 произведений, сообщил председатель экспертного совета премии, писатель, литературный критик Роман Сенчин. "Работа была сложной: из почти 500 претендентов нужно было выбрать в длинный список 100 с небольшим", - заявил он на пресс-конференции. В длинном списке в номинации "Поэзия" оказались 50 авторов, среди которых Ксения Август (Калининград), Александр Егоров (Иркутск), Анастасия Каменская (Тверь), Константин Комаров (Екатеринбург), Александра Плахова (Орёл), Татьяна Стоянова (Москва) и другие. В номинации "Проза" был отобран 61 претендент: Елена Антипова (Нижний Новгород), Мария Артеменко (Воткинск), Рома Декабрев (Москва), Андрей Дудко (Минск), Никита Иванов (Санкт-Петербург), Павел Пушкин (Тюмень), Петр Воротынцев (Прага), Анастасия Атаян (Токио) и другие. Средний возраст участников составил 28 лет. Всего в 2024 году на соискание премии "Лицей" было подано 2052 заявки от авторов из 229 городов России и 28 стран мира, напомнили организаторы премии. В экспертный совет вошли прозаик, литературный критик Роман Сенчин, редактор Илья Кочергин, переводчик Вадим Муратханов, литературный критик Елена Погорелая, поэт и прозаик Михаил Попов, литературный обозреватель Анастасия Шевченко. Финалистов премии объявят 14 мая, а победителей назовут на торжественной церемонии награждения 6 июня на Главной сцене книжного фестиваля "Красная площадь". Премия "Лицей" учреждена в 2017 году с целью поиска и поощрения молодых талантливых авторов. В каждой номинации присуждаются три приза: за первое место 1,2 миллиона рублей, за второе место - 700 тысяч рублей, за третье место - 500 тысяч рублей.
https://ria.ru/20231205/premiya-1914005121.html
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москва, калининград, иркутск, александр пушкин, александр егоров
Культура, Москва, Калининград, Иркутск, Александр Пушкин, Александр Егоров
Опубликован лонг-лист литературной премии "Лицей" имени Пушкина
В длинный список премии "Лицей" вошли 111 произведений
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. В длинный список VIII сезона литературной премии "Лицей" имени Александра Пушкина вошли 111 произведений, сообщил председатель экспертного совета премии, писатель, литературный критик Роман Сенчин.
«
"Работа была сложной: из почти 500 претендентов нужно было выбрать в длинный список 100 с небольшим", - заявил он на пресс-конференции.
В длинном списке в номинации "Поэзия" оказались 50 авторов, среди которых Ксения Август (Калининград), Александр Егоров (Иркутск), Анастасия Каменская (Тверь), Константин Комаров (Екатеринбург), Александра Плахова (Орёл), Татьяна Стоянова (Москва) и другие.
В номинации "Проза" был отобран 61 претендент: Елена Антипова (Нижний Новгород), Мария Артеменко (Воткинск), Рома Декабрев (Москва), Андрей Дудко (Минск), Никита Иванов (Санкт-Петербург), Павел Пушкин (Тюмень), Петр Воротынцев (Прага), Анастасия Атаян (Токио) и другие.
Средний возраст участников составил 28 лет. Всего в 2024 году на соискание премии "Лицей" было подано 2052 заявки от авторов из 229 городов России и 28 стран мира, напомнили организаторы премии.
В экспертный совет вошли прозаик, литературный критик Роман Сенчин, редактор Илья Кочергин, переводчик Вадим Муратханов, литературный критик Елена Погорелая, поэт и прозаик Михаил Попов, литературный обозреватель Анастасия Шевченко.
Финалистов премии объявят 14 мая, а победителей назовут на торжественной церемонии награждения 6 июня на Главной сцене книжного фестиваля "Красная площадь".
Премия "Лицей" учреждена в 2017 году с целью поиска и поощрения молодых талантливых авторов. В каждой номинации присуждаются три приза: за первое место 1,2 миллиона рублей, за второе место - 700 тысяч рублей, за третье место - 500 тысяч рублей.