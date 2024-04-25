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Песков прокомментировал секретную поставку США дальнобойных ракет Украине
Песков прокомментировал секретную поставку США дальнобойных ракет Украине - РИА Новости, 25.04.2024
Песков прокомментировал секретную поставку США дальнобойных ракет Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя секретную поставку США дальнобойных ракет Киеву, заявил, что это лишнее подтверждение вовлеченности... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T18:32
2024-04-25T18:32
2024-04-25T19:03
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя секретную поставку США дальнобойных ракет Киеву, заявил, что это лишнее подтверждение вовлеченности Америки в украинский конфликт. "США продолжают подливать масла в огонь, возможно, нарушая собственное внутреннее законодательство и лишний раз подтверждая свою непосредственную вовлеченность в этот конфликт", заявил Песков.В среду Пентагон подтвердил РИА Новости передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования, как утверждается, "в пределах суверенной украинской территории". По словам собеседника агентства, ракеты вошли в пакет военной помощи, анонсированный в марте, и в апреле оказались на Украине. СМИ сообщают, что украинцы уже дважды применили их против целей в глубоком российском тылу.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Песков прокомментировал секретную поставку США дальнобойных ракет Украине
Песков: поставка ВСУ ракет — лишнее подтверждение вовлеченности США в конфликт