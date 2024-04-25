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"По всей линии фронта": генерал сообщил Украине ужасающие новости - РИА Новости, 25.04.2024
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16:18 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/pomosch-1942297454.html
"По всей линии фронта": генерал сообщил Украине ужасающие новости
"По всей линии фронта": генерал сообщил Украине ужасающие новости - РИА Новости, 25.04.2024
"По всей линии фронта": генерал сообщил Украине ужасающие новости
Новые поставки оружия на Украину не в состоянии кардинально изменить ситуацию на поле боя, заявил отставной генерал НАТО Марко Бертолини, чьи слова приводит... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T16:18
2024-04-25T16:18
в мире
украина
россия
сша
джо байден
джейк салливан
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Новые поставки оружия на Украину не в состоянии кардинально изменить ситуацию на поле боя, заявил отставной генерал НАТО Марко Бертолини, чьи слова приводит издание IL Fatto Quotidiano."Учитывая прецеденты и прежние большие ожидания от украинских кампаний, мы по-прежнему с осторожностью оцениваем эффективность новых поставок. Вооружение поступит, и оно будет значительным, но это все происходит, когда на Украине – кризис и по всей линии фронта идет наступление российских войск”, — отметил он.Бертолини также подчеркнул, что не существует оружия, способного обеспечить ВСУ решительное преимущество. Он напомнил, что ранее Запад возлагал надежды на танки Leopard, Abrams и Challenger, но они так и не принесли значимых результатов. Генерал добавил, что главным ресурсом в военном противостоянии остаются люди, а желающих сражаться граждан Украины становится все меньше."Хотя украинцы прибегают к радикальным средствам мобилизации и жестким методам вербовки, они остаются в невыгодном положении: их меньше и они – в обороне", —заключил эксперт.В среду Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. Позднее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что переброска американской военной помощи начинается немедленно, чтобы возместить потерянное на ее согласование время.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240425/pomosch-1942241575.html
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в мире, украина, россия, сша, джо байден, джейк салливан, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, США, Джо Байден, Джейк Салливан, НАТО, Вооруженные силы Украины
"По всей линии фронта": генерал сообщил Украине ужасающие новости

Генерал Бертолини: новый пакет помощи Украине не изменит ситуацию на фронте

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр РИА Новости. Новые поставки оружия на Украину не в состоянии кардинально изменить ситуацию на поле боя, заявил отставной генерал НАТО Марко Бертолини, чьи слова приводит издание IL Fatto Quotidiano.
"Учитывая прецеденты и прежние большие ожидания от украинских кампаний, мы по-прежнему с осторожностью оцениваем эффективность новых поставок. Вооружение поступит, и оно будет значительным, но это все происходит, когда на Украине – кризис и по всей линии фронта идет наступление российских войск”, — отметил он.
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Бертолини также подчеркнул, что не существует оружия, способного обеспечить ВСУ решительное преимущество. Он напомнил, что ранее Запад возлагал надежды на танки Leopard, Abrams и Challenger, но они так и не принесли значимых результатов. Генерал добавил, что главным ресурсом в военном противостоянии остаются люди, а желающих сражаться граждан Украины становится все меньше.
"Хотя украинцы прибегают к радикальным средствам мобилизации и жестким методам вербовки, они остаются в невыгодном положении: их меньше и они – в обороне", —заключил эксперт.
В среду Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. Позднее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что переброска американской военной помощи начинается немедленно, чтобы возместить потерянное на ее согласование время.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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