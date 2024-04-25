https://ria.ru/20240425/pomosch-1942297454.html

"По всей линии фронта": генерал сообщил Украине ужасающие новости

"По всей линии фронта": генерал сообщил Украине ужасающие новости - РИА Новости, 25.04.2024

"По всей линии фронта": генерал сообщил Украине ужасающие новости

Новые поставки оружия на Украину не в состоянии кардинально изменить ситуацию на поле боя, заявил отставной генерал НАТО Марко Бертолини, чьи слова приводит... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T16:18

2024-04-25T16:18

2024-04-25T16:18

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джейк салливан

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Новые поставки оружия на Украину не в состоянии кардинально изменить ситуацию на поле боя, заявил отставной генерал НАТО Марко Бертолини, чьи слова приводит издание IL Fatto Quotidiano."Учитывая прецеденты и прежние большие ожидания от украинских кампаний, мы по-прежнему с осторожностью оцениваем эффективность новых поставок. Вооружение поступит, и оно будет значительным, но это все происходит, когда на Украине – кризис и по всей линии фронта идет наступление российских войск”, — отметил он.Бертолини также подчеркнул, что не существует оружия, способного обеспечить ВСУ решительное преимущество. Он напомнил, что ранее Запад возлагал надежды на танки Leopard, Abrams и Challenger, но они так и не принесли значимых результатов. Генерал добавил, что главным ресурсом в военном противостоянии остаются люди, а желающих сражаться граждан Украины становится все меньше."Хотя украинцы прибегают к радикальным средствам мобилизации и жестким методам вербовки, они остаются в невыгодном положении: их меньше и они – в обороне", —заключил эксперт.В среду Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. Позднее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что переброска американской военной помощи начинается немедленно, чтобы возместить потерянное на ее согласование время.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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в мире, украина, россия, сша, джо байден, джейк салливан, нато, вооруженные силы украины