https://ria.ru/20240425/polsha-1942240499.html

Дуда вызвал премьера на разговор о размещении ядерного оружия в Польше

Дуда вызвал премьера на разговор о размещении ядерного оружия в Польше - РИА Новости, 25.04.2024

Дуда вызвал премьера на разговор о размещении ядерного оружия в Польше

Президент Польши Анджей Дуда пригласил премьера страны Дональда Туска 1 мая на беседу о размещении на территории республики ядерного оружия. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T12:29

2024-04-25T12:29

2024-04-25T15:58

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ВАРШАВА, 25 апр – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда пригласил премьера страны Дональда Туска 1 мая на беседу о размещении на территории республики ядерного оружия.Ранее президент Дуда в интервью изданию Fakt заявил, что власти Польши готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия. Туск в ответ на это заявил, что хочет встретиться с Дудой и узнать, что подвигло его на такие заявления."Как вы знаете, во время моего визита в США, когда я разговаривал с политиками, с журналистами, появился вопрос программы Nuclear Sharing и возможного участия Польши в программе Nuclear Sharing и моей позиции по этому вопросу. Я дал комментарий по этому вопросу одной из польских газет. Господин премьер Дональд Туск тогда сказал, что хочет встретиться со мной по этому делу и поговорить со мной. Я ответил, что, конечно, готов", - сказал Дуда журналистам в четверг."Я направил сегодня приглашение господину премьеру на 1 мая до полудня (точное время определят наши сотрудники) в президентский дворец. Надеюсь обсудить с господином премьером вопрос Nuclear Sharing, который он хотел обсудить со мной. Я говорил об этом не первый раз, и он должен знать мою позицию, но охотно с ним поговорю, конечно", - заявил польский президент.В свою очередь Туск в четверг заявил, что болен, но не уточнил, сможет ли принять приглашение Дуды."После короткого (я надеюсь) перерыва, вызванного болезнью, мы резко приступим к работе. 7 мая Европейский экономический конгресс, где мы с Урсулой фон дер Лейен представим план для Европы, 10 мая - реконструкция правительства", - написал премьер на платформе Х.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Польши о готовности разместить у себя ядерное оружие, отметил, что при реализации планов будут предприняты шаги для обеспечения безопасности России.

https://ria.ru/20240422/shenderyuk-zhidkov-1941427357.html

https://ria.ru/20240416/sholts-1940318136.html

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анджей дуда, в мире, польша, россия, дональд туск, дмитрий песков, сша