https://ria.ru/20240425/polsha-1942226713.html

Лукашенко призвал Польшу не ждать агрессии со стороны Белоруссии

Лукашенко призвал Польшу не ждать агрессии со стороны Белоруссии - РИА Новости, 25.04.2024

Лукашенко призвал Польшу не ждать агрессии со стороны Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на Всебелорусском народном собрании заявил, что Польше не стоит ожидать агрессивных действий со стороны Минска. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T11:35

2024-04-25T11:35

2024-04-25T12:05

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польша

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 25 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на Всебелорусском народном собрании заявил, что Польше не стоит ожидать агрессивных действий со стороны Минска."Не могу удержаться от комментария – в этой бедной Польше и так уже некому работать, проблем выше крыши, гражданских. О каких сражениях грезят, кто их будет обеспечивать? Ведь для войны нужна мощная экономика, а они сидят на дотациях Евросоюза и помощи Соединенных Штатов Америки. И зачем им это нужно вообще? В который раз предупреждал и говорил, что мы не собираемся с ними воевать, и с территории Беларуси они не должны ожидать никаких активных, агрессивных действий против польского государства и народа. Нам это не надо", - заявил Лукашенко.Он добавил, что польские военные под предлогом усиления охраны границы решают разведывательные и диверсионные задачи. "Польша намерена создать самые мощные сухопутные войска в Европе. Разумеется, с помощью военно-технической поддержки Соединенных Штатов", - заявил президент Белоруссии.В Минске проходит Всебелорусское народное собрание в новом конституционном статусе. Ожидается, что ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.

https://ria.ru/20240412/rogov-1939502181.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, белоруссия, александр лукашенко