Министр обороны Польши заявил о готовности вернуть украинцев на родину
Косиняк-Камыш: Польша готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЖители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка — Шегини на польско-украинской границе
Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка — Шегини на польско-украинской границе. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Польша готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста, покинувших ее после начала СВО, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
"Я думаю, многих поляков злит, когда они видят молодых украинских мужчин в отелях и кафе и слышат, сколько сил мы должны прикладывать, чтобы помогать Украине", - приводит его слова агентство Рейтер.
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Украинское госпредприятие "Документ" заявило во вторник о прекращении выдачи готовых документов в заграничных подразделениях по "техническим причинам". МИД Украины направил руководителям заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить с 23 апреля все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение – оформление удостоверения личности для возвращения на Украину, писали местные СМИ. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил приостановку консульских услуг находящимся за границей украинским военнообязанным мужчинам.
Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
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В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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