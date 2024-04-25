https://ria.ru/20240425/podpis-1942342377.html

ФНС объяснила, что делать, если подпись для подачи НДФЛ не сгенерировалась

ФНС объяснила, что делать, если подпись для подачи НДФЛ не сгенерировалась - РИА Новости, 25.04.2024

ФНС объяснила, что делать, если подпись для подачи НДФЛ не сгенерировалась

Штрафов за просрочку подачи декларации по НДФЛ не будет, если это произошло из-за сложностей с получением неквалифицированной электронной подписи, сообщили РИА... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T18:49

2024-04-25T18:49

2024-04-25T19:36

федеральная налоговая служба (фнс россии)

экономика

россия

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Штрафов за просрочку подачи декларации по НДФЛ не будет, если это произошло из-за сложностей с получением неквалифицированной электронной подписи, сообщили РИА Новости в Федеральной налоговой службе (ФНС)."В случае невозможности сдачи декларации в срок до 2 мая из-за технических ограничений налоговый орган не будет применять штрафные санкции в отношении таких налогоплательщиков", — заявили в ведомстве.Как отметили в службе, если налогоплательщику необходимо подать декларацию, а электронная подпись еще не сгенерировалась, есть альтернативные способы."Это можно сделать в МФЦ или в налоговой инспекции лично, также можно направить по почте в адрес налогового органа, распечатав и подписав документ", — объяснили в ведомстве.Кроме того, пользователи личного кабинета могут подписать налоговые документы квалифицированной электронной подписью, если она у них есть.ФНС признала, что сейчас часть пользователей столкнулась с задержкой при генерации НЭП в личном кабинете налогоплательщика — физического лица. Это касается только тех пользователей, которые ранее не выпускали электронную подпись. Таких, по данным службы, только 0,5 процента от всех пользователей сервиса.В ведомстве напомнили, что те, кто подает декларацию для получения налогового вычета, не ограничены сроком 2 мая и смогут это сделать в личном кабинете, когда работу по генерации НЭП восстановят в полном объеме."Разработчики функционала уже работают в этом направлении. ФНС России приносит извинения за возможные неудобства", — добавили в службе.Обязанность подачи декларации по НДФЛ не касается большинства россиян, поскольку чаще всего подоходный налог уплачивается автоматически налоговыми агентами. Налогоплательщики должны это делать сами лишь в некоторых случаях: например, если они получили доход от продажи недвижимости, находившейся в их собственности меньше трех лет, либо дорогостоящие подарки от лиц, не являющихся родственниками, выигрыши в лотерею до 15 тысяч рублей и доходы от источников за рубежом. Полученные доходы обязаны также декларировать нотариусы, адвокаты и другие лица, занимающиеся частной практикой.

https://realty.ria.ru/20240318/ndfl-1933202714.html

https://ria.ru/20240414/nalog-1939892264.html

https://ria.ru/20240405/zarubezhnye_scheta-1937930979.html

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федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика, россия