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В Белом доме сомневаются в победе Киева, пишет Politico
В Белом доме сомневаются в победе Киева, пишет Politico - РИА Новости, 25.04.2024
В Белом доме сомневаются в победе Киева, пишет Politico
Представители администрации президента США Джо Байдена сомневаются, что Киев сможет добиться успехов на поле боя даже с новым пакетом помощи размером почти в 61 РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T00:26
2024-04-25T00:26
2024-04-25T00:33
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Представители администрации президента США Джо Байдена сомневаются, что Киев сможет добиться успехов на поле боя даже с новым пакетом помощи размером почти в 61 миллиард долларов, сообщила в среду газета Politico со ссылкой на трех неназванных чиновников из США. "Получат ли они то, что им нужно для победы? В конечном счете - да, однако это не гарантирует им победу", - приводит издание слова одного из источников. По словам чиновников, за последние месяцы динамика на поле боя значительно изменилась. По их оценкам, это произошло отчасти из-за нехватки боеприпасов у украинской стороны, однако даже после выделения помощи для того, чтобы "обратить вспять месяцы и годы территориальных потерь", потребуются серьезные усилия. При этом в США ставят под сомнение тактику и приоритеты Киева, особенно после провала прошлогоднего контрнаступления, отмечает издание. Как отметил на брифинге в среду советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, Соединенные Штаты допускают возможность новых тактических успехов РФ в ближайшие недели, несмотря на возобновление поставок американских вооружений. Сенат США в среду по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и администрацию на Тайване. Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект. Теперь он поступит на подпись президенту США Джо Байдену, который уже пообещал подписать его для вступления в силу. В частности, на помощь Украине направят почти 61 миллиард долларов, из которых 23,2 миллиарда - на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда - на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда - для обеспечения "текущих военных операций США в регионе". Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин охарактеризовал его как провал. Новое контрнаступление ВСУ завершится полной катастрофой для Украины с окончательным разгромом ее армии, заявил журналистам в апреле высокопоставленный источник в Минобороны России.
https://ria.ru/20240424/ukraina-1942124516.html
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в мире, сша, украина, россия, джо байден, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Джо Байден, Вооруженные силы Украины
В Белом доме сомневаются в победе Киева, пишет Politico
Politico: в администрации Байдена не верят, что Киев добьется успехов
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Представители администрации президента США Джо Байдена сомневаются, что Киев сможет добиться успехов на поле боя даже с новым пакетом помощи размером почти в 61 миллиард долларов, сообщила в среду газета Politico со ссылкой на трех неназванных чиновников из США.
"Получат ли они то, что им нужно для победы? В конечном счете - да, однако это не гарантирует им победу", - приводит издание слова одного из источников.
По словам чиновников, за последние месяцы динамика на поле боя значительно изменилась. По их оценкам, это произошло отчасти из-за нехватки боеприпасов у украинской стороны, однако даже после выделения помощи для того, чтобы "обратить вспять месяцы и годы территориальных потерь", потребуются серьезные усилия. При этом в США ставят под сомнение тактику и приоритеты Киева, особенно после провала прошлогоднего контрнаступления, отмечает издание.
Как отметил на брифинге в среду советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, Соединенные Штаты допускают возможность новых тактических успехов РФ в ближайшие недели, несмотря на возобновление поставок американских вооружений.
Сенат США в среду по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и администрацию на Тайване. Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект. Теперь он поступит на подпись президенту США Джо Байдену, который уже пообещал подписать его для вступления в силу. В частности, на помощь Украине направят почти 61 миллиард долларов, из которых 23,2 миллиарда - на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда - на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда - для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".
Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин охарактеризовал его как провал. Новое контрнаступление ВСУ завершится полной катастрофой для Украины с окончательным разгромом ее армии, заявил журналистам в апреле высокопоставленный источник в Минобороны России.