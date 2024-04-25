https://ria.ru/20240425/plan-1942365231.html

"Нанести поражение". Экс-агент ЦРУ раскрыл план удара США по России

"Нанести поражение". Экс-агент ЦРУ раскрыл план удара США по России - РИА Новости, 25.04.2024

"Нанести поражение". Экс-агент ЦРУ раскрыл план удара США по России

США планировали быстро нанести поражение России на Украине и перейти к схватке с Китаем, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T21:01

2024-04-25T21:01

2024-04-25T21:13

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. США планировали быстро нанести поражение России на Украине и перейти к схватке с Китаем, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Я думаю, что первоначально их (США. — Прим. ред.) план был таким: "Хорошо, сейчас мы нанесем поражение России, а затем возьмемся за Китай". Ну, на самом деле им не удастся победить Россию. Украина проиграет. Не "возможно, проиграет", а точно", — сказал эксперт.Как отметил Джонсон, именно Москва будет решать, на каком этапе завершится конфликт. Она может взять Киев и Одессу, а также ликвидировать военных НАТО, которые воюют на стороне киевских властей, резюмировал аналитик.Президент Владимир Путин неоднократно указывал на планы Запада нанести поражение России, расчленить ее и разграбить. По его словам, такая большая страна с достаточно большим населением им была не нужна. Глава государства подчеркнул, что "у них этого никогда не получится сделать".

https://ria.ru/20240425/ukraina-1942353371.html

https://ria.ru/20240425/oruzhie-1942346460.html

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в мире, россия, сша, украина, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру), нато