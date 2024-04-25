https://ria.ru/20240425/plan-1942360897.html

СМИ: план на случай смерти Карла III регулярно обновляется

СМИ: план на случай смерти Карла III регулярно обновляется - РИА Новости, 25.04.2024

СМИ: план на случай смерти Карла III регулярно обновляется

Разработанный на случай кончины британского короля Карла III план под названием "Менайский мост" регулярно просматривается в британском правительстве и... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T20:35

2024-04-25T20:35

2024-04-25T20:49

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Разработанный на случай кончины британского короля Карла III план под названием "Менайский мост" регулярно просматривается в британском правительстве и подвергается обновлениям, сообщает в четверг издание Daily Beast. "С планов стряхнули пыль и сейчас их активно обновляют. Этого можно было ожидать, учитывая, что у короля диагностировали рак", – пишет СМИ со ссылкой на источник, близкий ко дворцу. По словам другого источника, высокопоставленные лица, участвующие в составлении плана на сотни страниц, рассматривают все его аспекты. Кроме того, учитывается опыт похорон королевы Елизаветы II: чиновники изучают, что было сделано хорошо, а что можно было бы сделать еще лучше при кончине следующего монарха. При этом другой военный источник утверждает, что в самом факте постоянного пересмотра планов не нужно искать чего-либо особенного. "Серьезные планирование похорон Карла началось на следующий день после похорон королевы", – добавил он. Как отмечает писатель и журналист Кристофер Андерсен, специализирующемся на королевской семье, монархам всегда напоминают, что их смерть станет существенным событием, привлекающим внимание общественности. "Не только королю приходится пересматривать планы своих похорон. Это делает каждый высокопоставленный член королевской семьи. (Принцы - ред.) Уильям и Гарри были еще подростками, когда их попросили спланировать свои похороны. Их просят самостоятельно выбрать музыку, цветы и молитвы, а также тех, кто их будет читать", – приводит издание слова Андерсена. Букингемский дворец не сообщает, каким типом рака болеет монарх. Однако, как пишет издание со ссылкой на анонимного эксперта по онкологическим заболеваниям, регулярные поездки Карла в Лондон для лечения позволяют предположить, что он проходит радиотерапию, которая проводится с помощью крупной аппаратуры, которая не нужна для проведения химиотерапии. Букингемский дворец 5 февраля сообщил, что у Карла III выявили рак, не уточнив, какой орган подвергся болезни. Король начал лечение, на период которого врачи посоветовали ему отложить публичные мероприятия. Позднее в феврале газета Daily Express сообщила, что секретный план действий на случай кончины британского короля Карла III под названием "Менайский мост" был разработан в Великобритании, он предусматривает срочное информирование ключевых должностных лиц в правительстве и подготовку обращения следующего монарха к нации.

https://ria.ru/20240326/feyk-1936000594.html

https://ria.ru/20240402/middlton-1937361239.html

https://ria.ru/20240323/muzhestvo-1935169121.html

лондон

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в мире, лондон, великобритания, карл iii, елизавета ii