СМИ: план на случай смерти Карла III регулярно обновляется
Daily Beast: план, разработанный на случай смерти Карла III, активно обновляется
Король Великобритании Карл III . Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Разработанный на случай кончины британского короля Карла III план под названием "Менайский мост" регулярно просматривается в британском правительстве и подвергается обновлениям, сообщает в четверг издание Daily Beast.
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"С планов стряхнули пыль и сейчас их активно обновляют. Этого можно было ожидать, учитывая, что у короля диагностировали рак", – пишет СМИ со ссылкой на источник, близкий ко дворцу.
По словам другого источника, высокопоставленные лица, участвующие в составлении плана на сотни страниц, рассматривают все его аспекты. Кроме того, учитывается опыт похорон королевы Елизаветы II: чиновники изучают, что было сделано хорошо, а что можно было бы сделать еще лучше при кончине следующего монарха.
При этом другой военный источник утверждает, что в самом факте постоянного пересмотра планов не нужно искать чего-либо особенного.
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"Серьезные планирование похорон Карла началось на следующий день после похорон королевы", – добавил он.
Как отмечает писатель и журналист Кристофер Андерсен, специализирующемся на королевской семье, монархам всегда напоминают, что их смерть станет существенным событием, привлекающим внимание общественности.
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"Не только королю приходится пересматривать планы своих похорон. Это делает каждый высокопоставленный член королевской семьи. (Принцы - ред.) Уильям и Гарри были еще подростками, когда их попросили спланировать свои похороны. Их просят самостоятельно выбрать музыку, цветы и молитвы, а также тех, кто их будет читать", – приводит издание слова Андерсена.
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Букингемский дворец не сообщает, каким типом рака болеет монарх. Однако, как пишет издание со ссылкой на анонимного эксперта по онкологическим заболеваниям, регулярные поездки Карла в Лондон для лечения позволяют предположить, что он проходит радиотерапию, которая проводится с помощью крупной аппаратуры, которая не нужна для проведения химиотерапии.
Букингемский дворец 5 февраля сообщил, что у Карла III выявили рак, не уточнив, какой орган подвергся болезни. Король начал лечение, на период которого врачи посоветовали ему отложить публичные мероприятия.
Позднее в феврале газета Daily Express сообщила, что секретный план действий на случай кончины британского короля Карла III под названием "Менайский мост" был разработан в Великобритании, он предусматривает срочное информирование ключевых должностных лиц в правительстве и подготовку обращения следующего монарха к нации.
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