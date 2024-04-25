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СМИ: план на случай смерти Карла III регулярно обновляется - РИА Новости, 25.04.2024
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20:35 25.04.2024 (обновлено: 20:49 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/plan-1942360897.html
СМИ: план на случай смерти Карла III регулярно обновляется
СМИ: план на случай смерти Карла III регулярно обновляется - РИА Новости, 25.04.2024
СМИ: план на случай смерти Карла III регулярно обновляется
Разработанный на случай кончины британского короля Карла III план под названием "Менайский мост" регулярно просматривается в британском правительстве и... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T20:35
2024-04-25T20:49
в мире
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Разработанный на случай кончины британского короля Карла III план под названием "Менайский мост" регулярно просматривается в британском правительстве и подвергается обновлениям, сообщает в четверг издание Daily Beast. "С планов стряхнули пыль и сейчас их активно обновляют. Этого можно было ожидать, учитывая, что у короля диагностировали рак", – пишет СМИ со ссылкой на источник, близкий ко дворцу. По словам другого источника, высокопоставленные лица, участвующие в составлении плана на сотни страниц, рассматривают все его аспекты. Кроме того, учитывается опыт похорон королевы Елизаветы II: чиновники изучают, что было сделано хорошо, а что можно было бы сделать еще лучше при кончине следующего монарха. При этом другой военный источник утверждает, что в самом факте постоянного пересмотра планов не нужно искать чего-либо особенного. "Серьезные планирование похорон Карла началось на следующий день после похорон королевы", – добавил он. Как отмечает писатель и журналист Кристофер Андерсен, специализирующемся на королевской семье, монархам всегда напоминают, что их смерть станет существенным событием, привлекающим внимание общественности. "Не только королю приходится пересматривать планы своих похорон. Это делает каждый высокопоставленный член королевской семьи. (Принцы - ред.) Уильям и Гарри были еще подростками, когда их попросили спланировать свои похороны. Их просят самостоятельно выбрать музыку, цветы и молитвы, а также тех, кто их будет читать", – приводит издание слова Андерсена. Букингемский дворец не сообщает, каким типом рака болеет монарх. Однако, как пишет издание со ссылкой на анонимного эксперта по онкологическим заболеваниям, регулярные поездки Карла в Лондон для лечения позволяют предположить, что он проходит радиотерапию, которая проводится с помощью крупной аппаратуры, которая не нужна для проведения химиотерапии. Букингемский дворец 5 февраля сообщил, что у Карла III выявили рак, не уточнив, какой орган подвергся болезни. Король начал лечение, на период которого врачи посоветовали ему отложить публичные мероприятия. Позднее в феврале газета Daily Express сообщила, что секретный план действий на случай кончины британского короля Карла III под названием "Менайский мост" был разработан в Великобритании, он предусматривает срочное информирование ключевых должностных лиц в правительстве и подготовку обращения следующего монарха к нации.
https://ria.ru/20240326/feyk-1936000594.html
https://ria.ru/20240402/middlton-1937361239.html
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в мире, лондон, великобритания, карл iii, елизавета ii
В мире, Лондон, Великобритания, Карл III, Елизавета II
СМИ: план на случай смерти Карла III регулярно обновляется

Daily Beast: план, разработанный на случай смерти Карла III, активно обновляется

© AFP 2024 / LEON NEALКороль Великобритании Карл III
Король Великобритании Карл III - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© AFP 2024 / LEON NEAL
Король Великобритании Карл III . Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Разработанный на случай кончины британского короля Карла III план под названием "Менайский мост" регулярно просматривается в британском правительстве и подвергается обновлениям, сообщает в четверг издание Daily Beast.
«
"С планов стряхнули пыль и сейчас их активно обновляют. Этого можно было ожидать, учитывая, что у короля диагностировали рак", – пишет СМИ со ссылкой на источник, близкий ко дворцу.
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По словам другого источника, высокопоставленные лица, участвующие в составлении плана на сотни страниц, рассматривают все его аспекты. Кроме того, учитывается опыт похорон королевы Елизаветы II: чиновники изучают, что было сделано хорошо, а что можно было бы сделать еще лучше при кончине следующего монарха.
При этом другой военный источник утверждает, что в самом факте постоянного пересмотра планов не нужно искать чего-либо особенного.
«
"Серьезные планирование похорон Карла началось на следующий день после похорон королевы", – добавил он.
Как отмечает писатель и журналист Кристофер Андерсен, специализирующемся на королевской семье, монархам всегда напоминают, что их смерть станет существенным событием, привлекающим внимание общественности.
«
"Не только королю приходится пересматривать планы своих похорон. Это делает каждый высокопоставленный член королевской семьи. (Принцы - ред.) Уильям и Гарри были еще подростками, когда их попросили спланировать свои похороны. Их просят самостоятельно выбрать музыку, цветы и молитвы, а также тех, кто их будет читать", – приводит издание слова Андерсена.
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Букингемский дворец не сообщает, каким типом рака болеет монарх. Однако, как пишет издание со ссылкой на анонимного эксперта по онкологическим заболеваниям, регулярные поездки Карла в Лондон для лечения позволяют предположить, что он проходит радиотерапию, которая проводится с помощью крупной аппаратуры, которая не нужна для проведения химиотерапии.
Букингемский дворец 5 февраля сообщил, что у Карла III выявили рак, не уточнив, какой орган подвергся болезни. Король начал лечение, на период которого врачи посоветовали ему отложить публичные мероприятия.
Позднее в феврале газета Daily Express сообщила, что секретный план действий на случай кончины британского короля Карла III под названием "Менайский мост" был разработан в Великобритании, он предусматривает срочное информирование ключевых должностных лиц в правительстве и подготовку обращения следующего монарха к нации.
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