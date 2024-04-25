https://ria.ru/20240425/peskov-1942367622.html
У правительства уже есть планы по совещаниям на май и июнь, сообщил Песков
У правительства уже есть планы по совещаниям на май и июнь, сообщил Песков - РИА Новости, 25.04.2024
У правительства уже есть планы по совещаниям на май и июнь, сообщил Песков
Правительство России работает, есть планы по совещаниям и на май, и на июнь, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после закрытой... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T21:17
2024-04-25T21:17
2024-04-25T21:17
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Правительство России работает, есть планы по совещаниям и на май, и на июнь, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после закрытой встречи Владимира Путина с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей. Президент в четверг выступил на съезде РСПП, а после этого отдельно побеседовал с членами правления - традиционно эта встреча прошла в закрытом режиме. По словам Пескова, состоялся очень конкретный, предметный разговор, диалог будет продолжаться. "Правительство работает. Планы уже и на май, и на июнь по совещаниям. Поэтому очень предметный разговор", - рассказал Песков журналистам после встречи.
https://ria.ru/20240425/spetsoperatsiya-1942338563.html
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей
У правительства уже есть планы по совещаниям на май и июнь, сообщил Песков
Песков: правительство работает, есть планы по совещаниям и на май, и на июнь