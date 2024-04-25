https://ria.ru/20240425/peskov-1942367622.html

У правительства уже есть планы по совещаниям на май и июнь, сообщил Песков

У правительства уже есть планы по совещаниям на май и июнь, сообщил Песков - РИА Новости, 25.04.2024

У правительства уже есть планы по совещаниям на май и июнь, сообщил Песков

Правительство России работает, есть планы по совещаниям и на май, и на июнь, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после закрытой... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T21:17

2024-04-25T21:17

2024-04-25T21:17

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915756103_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_52268c526c32133712e282a2929fb898.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Правительство России работает, есть планы по совещаниям и на май, и на июнь, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после закрытой встречи Владимира Путина с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей. Президент в четверг выступил на съезде РСПП, а после этого отдельно побеседовал с членами правления - традиционно эта встреча прошла в закрытом режиме. По словам Пескова, состоялся очень конкретный, предметный разговор, диалог будет продолжаться. "Правительство работает. Планы уже и на май, и на июнь по совещаниям. Поэтому очень предметный разговор", - рассказал Песков журналистам после встречи.

https://ria.ru/20240425/spetsoperatsiya-1942338563.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей