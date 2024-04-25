https://ria.ru/20240425/peskov-1942365755.html
Путин и члены РСПП остались довольны встречей, заявил Песков
Путин и члены РСПП остались довольны встречей, заявил Песков - РИА Новости, 25.04.2024
Путин и члены РСПП остались довольны встречей, заявил Песков
Президент России Владимир Путин и члены Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) остались довольны состоявшейся беседой, сообщил журналистам... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T21:04
2024-04-25T21:04
2024-04-25T21:04
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и члены Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) остались довольны состоявшейся беседой, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам закрытой встречи. Президент в четверг выступил на съезде РСПП, а после этого отдельно побеседовал с членами правления - традиционно встреча проходила в закрытом режиме. По словам Пескова, общение было продуктивным. "Абсолютно. И президент, и участники мероприятия тоже", - сказал представитель Кремля журналистам, отвечая на вопрос о том, доволен ли президент состоявшимся разговором.
https://ria.ru/20240425/rspp-1942290867.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, российский союз промышленников и предпринимателей
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин и члены РСПП остались довольны встречей, заявил Песков
Песков заявил, что общение Путина с членами РСПП было абсолютно продуктивным
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и члены Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) остались довольны состоявшейся беседой, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам закрытой встречи.
Президент в четверг выступил на съезде РСПП, а после этого отдельно побеседовал с членами правления - традиционно встреча проходила в закрытом режиме. По словам Пескова, общение было продуктивным.
"Абсолютно. И президент, и участники мероприятия тоже", - сказал представитель Кремля журналистам, отвечая на вопрос о том, доволен ли президент состоявшимся разговором.