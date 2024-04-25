https://ria.ru/20240425/peskov-1942365755.html

Путин и члены РСПП остались довольны встречей, заявил Песков

Путин и члены РСПП остались довольны встречей, заявил Песков - РИА Новости, 25.04.2024

Путин и члены РСПП остались довольны встречей, заявил Песков

Президент России Владимир Путин и члены Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) остались довольны состоявшейся беседой, сообщил журналистам... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T21:04

2024-04-25T21:04

2024-04-25T21:04

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и члены Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) остались довольны состоявшейся беседой, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам закрытой встречи. Президент в четверг выступил на съезде РСПП, а после этого отдельно побеседовал с членами правления - традиционно встреча проходила в закрытом режиме. По словам Пескова, общение было продуктивным. "Абсолютно. И президент, и участники мероприятия тоже", - сказал представитель Кремля журналистам, отвечая на вопрос о том, доволен ли президент состоявшимся разговором.

https://ria.ru/20240425/rspp-1942290867.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, российский союз промышленников и предпринимателей