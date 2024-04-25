https://ria.ru/20240425/peskov-1942357670.html

Путин в пятницу выступит на заседании совета законодателей

Путин в пятницу выступит на заседании совета законодателей - РИА Новости, 25.04.2024

Путин в пятницу выступит на заседании совета законодателей

Президент России Владимир Путин выступит в пятницу на заседании Совета законодателей, которой пройдет в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T20:13

2024-04-25T20:13

2024-04-25T20:36

владимир путин

санкт-петербург

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступит в пятницу на заседании Совета законодателей, которой пройдет в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Завтра выступит, да", - сказал он журналистам.Совет законодателей на пленарном заседании в Санкт-Петербурге 26 апреля рассмотрит вопросы поддержки семей с детьми и реализацию госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий".

https://ria.ru/20240425/spetsoperatsiya-1942338563.html

санкт-петербург

россия

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владимир путин, санкт-петербург, россия, дмитрий песков