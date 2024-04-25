В Кремле прокомментировали секретную поставку США ракет ATACMS
Песков: поставки ракет ATACMS Украине подтверждают вовлеченность США в конфликт
Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о секретной поставке США оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности заявил, что это лишнее подтверждение вовлеченности Америки в украинский конфликт, а также не исключил, что было нарушено внутреннее законодательство США и конгрессмены обратят на это внимание.
"Во-первых, это лишнее подтверждение непосредственной вовлеченности Соединенных Штатов Америки в конфликт вокруг Украины. Второе - здесь есть очень интересный аспект этой ситуации: ведь на тот момент, когда, судя по всему, эти поставки уже осуществились, законопроект еще не стал законом, он не вступил в силу", - сказал он журналисту Павлу Зарубины, кадры выложены в его Telegram-канале.
"Я бы не исключил тот момент, что те, кто принимал такое решение и реализовывал это решение, они нарушали внутреннее законодательство Соединенных Штатов Америки. И, наверное, наверняка, какие-то конгрессмены обратят на это внимание и зададутся вопросом, а все ли было сделано законно", - добавил Песков.
В среду Пентагон подтвердил РИА Новости передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования, как утверждается, "в пределах суверенной украинской территории". По словам собеседника агентства, ракеты вошли в пакет военной помощи, анонсированный в марте, и в апреле оказались на Украине. СМИ сообщают, что украинцы уже дважды применили их против целей в глубоком российском тылу.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.