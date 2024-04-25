https://ria.ru/20240425/peskov-1942344799.html

В Кремле прокомментировали секретную поставку США ракет ATACMS

В Кремле прокомментировали секретную поставку США ракет ATACMS - РИА Новости, 25.04.2024

В Кремле прокомментировали секретную поставку США ракет ATACMS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о секретной поставке США оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности заявил, что это... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T19:02

2024-04-25T19:02

2024-04-25T19:15

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о секретной поставке США оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности заявил, что это лишнее подтверждение вовлеченности Америки в украинский конфликт, а также не исключил, что было нарушено внутреннее законодательство США и конгрессмены обратят на это внимание. "Во-первых, это лишнее подтверждение непосредственной вовлеченности Соединенных Штатов Америки в конфликт вокруг Украины. Второе - здесь есть очень интересный аспект этой ситуации: ведь на тот момент, когда, судя по всему, эти поставки уже осуществились, законопроект еще не стал законом, он не вступил в силу", - сказал он журналисту Павлу Зарубины, кадры выложены в его Telegram-канале. "Я бы не исключил тот момент, что те, кто принимал такое решение и реализовывал это решение, они нарушали внутреннее законодательство Соединенных Штатов Америки. И, наверное, наверняка, какие-то конгрессмены обратят на это внимание и зададутся вопросом, а все ли было сделано законно", - добавил Песков. В среду Пентагон подтвердил РИА Новости передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования, как утверждается, "в пределах суверенной украинской территории". По словам собеседника агентства, ракеты вошли в пакет военной помощи, анонсированный в марте, и в апреле оказались на Украине. СМИ сообщают, что украинцы уже дважды применили их против целей в глубоком российском тылу. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240425/pomosch-1942146383.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, сша, дмитрий песков, павел зарубин, сергей лавров, нато, министерство обороны сша