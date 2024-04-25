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Песков прокомментировал информацию о поставках Киеву ATACMS - РИА Новости, 25.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:40 25.04.2024 (обновлено: 14:14 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/peskov-1942243940.html
Песков прокомментировал информацию о поставках Киеву ATACMS
Песков прокомментировал информацию о поставках Киеву ATACMS - РИА Новости, 25.04.2024
Песков прокомментировал информацию о поставках Киеву ATACMS
Поставка Вашингтоном Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности не повлияет на достижение Россией своих целей, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T12:40
2024-04-25T14:14
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
дмитрий песков
сергей лавров
нато
министерство обороны сша
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Поставка Вашингтоном Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности не повлияет на достижение Россией своих целей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. &quot;Мы добьемся своего, но это доставит больше проблем самой Украине&quot;, — подчеркнул он.Песков отметил, что практика действий США и ЕС в таких вопросах уже понятна и предсказуема. "Как только предметно начинают о чем-то говорить, то, значит, уже такая поставка осуществлена. Значит, насколько эти поставки были осуществлены и оплачены в нарушение внутренних законов Соединенных Штатов Америки, — это, наверное, не наш вопрос", — сказал представитель Кремля. Он добавил, что этот вопрос надо задать конгрессменам, сенаторам США, "если кто-то захочет, будет с этим разбираться". Накануне Пентагон подтвердил РИА Новости передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования, как утверждается, "в пределах суверенной украинской территории". По словам собеседника агентства, ракеты вошли в пакет военной помощи, анонсированный в марте, и в апреле оказались на Украине. СМИ сообщают, что ВСУ уже дважды применили их против целей в глубоком российском тылу. О применении ВСУ ракет ATACMS российская сторона говорит с прошлого года, но, по версии американских СМИ, в этот раз в поставки впервые вошла модификация с радиусом поражения 300 километров.При этом российские военные успешно противостоят этим боеприпасам. Так, на минувшей неделе Минобороны сообщило, что военные перехватили три ракеты ATACMS над Черным морем.ATACMS — оперативно-тактическая баллистическая ракета, разработанная компанией Lockheed Martin. Ее можно запускать из реактивных систем залпового огня, в том числе M142 HIMARS. В октябре прошлого года президент России Владимир Путин назвал решение США поставить эти ракеты Украине очередной ошибкой. По его словам, такое оружие создает дополнительную угрозу, но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения не сможет.
https://ria.ru/20240425/obeschanie-1942173793.html
https://ria.ru/20231018/atacms-1903580775.html
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украина, россия, киев, дмитрий песков, сергей лавров, нато, министерство обороны сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, НАТО, Министерство обороны США, В мире
Песков прокомментировал информацию о поставках Киеву ATACMS

Песков: Россия добьется своего и поставки ATACMS доставят больше проблем Украине

© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew DicksonРакеты ATACMS
Ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew Dickson
Ракеты ATACMS. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Поставка Вашингтоном Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности не повлияет на достижение Россией своих целей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«

"Мы добьемся своего, но это доставит больше проблем самой Украине", — подчеркнул он.

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Песков отметил, что практика действий США и ЕС в таких вопросах уже понятна и предсказуема.
"Как только предметно начинают о чем-то говорить, то, значит, уже такая поставка осуществлена. Значит, насколько эти поставки были осуществлены и оплачены в нарушение внутренних законов Соединенных Штатов Америки, — это, наверное, не наш вопрос", — сказал представитель Кремля.
Он добавил, что этот вопрос надо задать конгрессменам, сенаторам США, "если кто-то захочет, будет с этим разбираться".
Накануне Пентагон подтвердил РИА Новости передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования, как утверждается, "в пределах суверенной украинской территории".
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По словам собеседника агентства, ракеты вошли в пакет военной помощи, анонсированный в марте, и в апреле оказались на Украине. СМИ сообщают, что ВСУ уже дважды применили их против целей в глубоком российском тылу.
О применении ВСУ ракет ATACMS российская сторона говорит с прошлого года, но, по версии американских СМИ, в этот раз в поставки впервые вошла модификация с радиусом поражения 300 километров.
При этом российские военные успешно противостоят этим боеприпасам. Так, на минувшей неделе Минобороны сообщило, что военные перехватили три ракеты ATACMS над Черным морем.
ATACMS — оперативно-тактическая баллистическая ракета, разработанная компанией Lockheed Martin. Ее можно запускать из реактивных систем залпового огня, в том числе M142 HIMARS. В октябре прошлого года президент России Владимир Путин назвал решение США поставить эти ракеты Украине очередной ошибкой. По его словам, такое оружие создает дополнительную угрозу, но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения не сможет.
Куда могут долететь ракеты большой дальности для РСЗО HIMARSКуда могут долететь ракеты большой дальности для РСЗО HIMARS
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевДмитрий ПесковСергей ЛавровНАТОМинистерство обороны СШАВ мире
 
 
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