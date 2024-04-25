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Пентагон: военные не будут находиться на земле в Газе при доставке помощи
Пентагон: военные не будут находиться на земле в Газе при доставке помощи - РИА Новости, 25.04.2024
Пентагон: военные не будут находиться на земле в Газе при доставке помощи
Американские военные не будут находиться на земле в секторе Газе при доставке гумпомощи по воде, заявил высокопоставленный представитель Пентагона. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T23:37
2024-04-25T23:37
2024-04-25T23:50
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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Американские военные не будут находиться на земле в секторе Газе при доставке гумпомощи по воде, заявил высокопоставленный представитель Пентагона. "Солдаты и моряки США будут поддерживать доставку гуманитарной помощи с моря в Газу для дальнейшего распределения на суше… Необходимо подчеркнуть, что военных США для выполнения этой миссии на земле в Газе не будет", - сообщил он журналистам на брифинге.Он также добавил, что военные США будут находиться на расстоянии "миль вдали" от берега Газы в рамках миссии по доставке гуманитарной помощи.
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в мире, сша, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Пентагон: военные не будут находиться на земле в Газе при доставке помощи
Пентагон: военные США не будут находиться на земле в Газе при доставке гумпомощи