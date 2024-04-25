Рейтинг@Mail.ru
Пентагон: военные не будут находиться на земле в Газе при доставке помощи - РИА Новости, 25.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:37 25.04.2024 (обновлено: 23:50 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/pentagon-1942383794.html
Пентагон: военные не будут находиться на земле в Газе при доставке помощи
Пентагон: военные не будут находиться на земле в Газе при доставке помощи - РИА Новости, 25.04.2024
Пентагон: военные не будут находиться на земле в Газе при доставке помощи
Американские военные не будут находиться на земле в секторе Газе при доставке гумпомощи по воде, заявил высокопоставленный представитель Пентагона. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T23:37
2024-04-25T23:50
в мире
сша
министерство обороны сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98fb8ec26aa0dd1e56957cdfebfcd776.jpg
ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Американские военные не будут находиться на земле в секторе Газе при доставке гумпомощи по воде, заявил высокопоставленный представитель Пентагона. "Солдаты и моряки США будут поддерживать доставку гуманитарной помощи с моря в Газу для дальнейшего распределения на суше… Необходимо подчеркнуть, что военных США для выполнения этой миссии на земле в Газе не будет", - сообщил он журналистам на брифинге.Он также добавил, что военные США будут находиться на расстоянии "миль вдали" от берега Газы в рамках миссии по доставке гуманитарной помощи.
https://ria.ru/20231101/gaza-1906803262.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_3ee918a3b62759fe402135a8346c8942.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Пентагон: военные не будут находиться на земле в Газе при доставке помощи

Пентагон: военные США не будут находиться на земле в Газе при доставке гумпомощи

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Американские военные не будут находиться на земле в секторе Газе при доставке гумпомощи по воде, заявил высокопоставленный представитель Пентагона.
«
"Солдаты и моряки США будут поддерживать доставку гуманитарной помощи с моря в Газу для дальнейшего распределения на суше… Необходимо подчеркнуть, что военных США для выполнения этой миссии на земле в Газе не будет", - сообщил он журналистам на брифинге.
Он также добавил, что военные США будут находиться на расстоянии "миль вдали" от берега Газы в рамках миссии по доставке гуманитарной помощи.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Белый дом ответил на вопрос о возможной отправке военных в сектор Газа
1 ноября 2023, 20:47
 
В миреСШАМинистерство обороны СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала