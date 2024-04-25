https://ria.ru/20240425/pentagon-1942383794.html

Пентагон: военные не будут находиться на земле в Газе при доставке помощи

Пентагон: военные не будут находиться на земле в Газе при доставке помощи - РИА Новости, 25.04.2024

Пентагон: военные не будут находиться на земле в Газе при доставке помощи

Американские военные не будут находиться на земле в секторе Газе при доставке гумпомощи по воде, заявил высокопоставленный представитель Пентагона. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T23:37

2024-04-25T23:37

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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Американские военные не будут находиться на земле в секторе Газе при доставке гумпомощи по воде, заявил высокопоставленный представитель Пентагона. "Солдаты и моряки США будут поддерживать доставку гуманитарной помощи с моря в Газу для дальнейшего распределения на суше… Необходимо подчеркнуть, что военных США для выполнения этой миссии на земле в Газе не будет", - сообщил он журналистам на брифинге.Он также добавил, что военные США будут находиться на расстоянии "миль вдали" от берега Газы в рамках миссии по доставке гуманитарной помощи.

https://ria.ru/20231101/gaza-1906803262.html

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в мире, сша, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году