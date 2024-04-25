Рейтинг@Mail.ru
Пентагон отказался назвать характеристики поставляемых Украине ракет ATACMS - РИА Новости, 25.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:15 25.04.2024 (обновлено: 23:52 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/pentagon-1942381671.html
Пентагон отказался назвать характеристики поставляемых Украине ракет ATACMS
Пентагон отказался назвать характеристики поставляемых Украине ракет ATACMS - РИА Новости, 25.04.2024
Пентагон отказался назвать характеристики поставляемых Украине ракет ATACMS
Представитель Минобороны США в беседе с РИА Новости отказался назвать характеристики поставляемых Украине оперативно-тактических ракет ATACMS. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T23:15
2024-04-25T23:52
специальная военная операция на украине
украина
россия
министерство обороны сша
нато
вооруженные силы украины
владимир путин
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149742/91/1497429120_0:1:2501:1407_1920x0_80_0_0_6925f314eda2f98a352d02f5ef20449b.jpg
ВАШИНГТОН, 25 апр — РИА Новости. Представитель Минобороны США в беседе с РИА Новости отказался назвать характеристики поставляемых Украине оперативно-тактических ракет ATACMS."К сожалению, по соображениям оперативной безопасности мы не имеем возможности подтвердить модель, тип, количество или сроки поставок", — сказал собеседник агентства.Накануне Пентагон подтвердил РИА Новости передачу Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования, как утверждается, "в пределах суверенной украинской территории".По словам собеседника агентства, ракеты вошли в пакет военной помощи, анонсированный в марте, и в апреле оказались на Украине. СМИ сообщают, что ВСУ уже дважды использовали их против целей в глубоком российском тылу.О применении украинской армией ракет ATACMS Москва говорит с прошлого года, но, по версии американских СМИ, в этот раз в поставки впервые вошла модификация с радиусом поражения 300 километров, тогда как раньше речь шла о ракетах дальностью 160 километров.По данным газеты The New York Times, Вашингтон тайно передал Киеву более ста ракет ATACMS повышенной дальности.В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, подчеркнул, что Россия добьется своего, но это доставит больше проблем самой Украине.В октябре прошлого года Владимир Путин назвал решение США поставить эти ракеты Украине ошибкой. По его словам, такое оружие создает дополнительную угрозу, но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения не сможет.Российские военные успешно противостоят использованию этих боеприпасов. Так, на минувшей неделе Минобороны сообщило, что военные перехватили три ракеты ATACMS над Черным морем.
https://ria.ru/20240425/rakety-1942371897.html
https://ria.ru/20240425/pomosch-1942146383.html
https://ria.ru/20240425/patriot-1942020767.html
украина
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149742/91/1497429120_312:0:2188:1407_1920x0_80_0_0_71045e2d128a024a70227c67e9b6d8b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, министерство обороны сша, нато, вооруженные силы украины, владимир путин, сша, москва, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Министерство обороны США, НАТО, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, США, Москва, Дмитрий Песков
Пентагон отказался назвать характеристики поставляемых Украине ракет ATACMS

Пентагон отказался назвать, какие модификации ракет ATACMS передают Украине

CC BY-SA 2.0 / La Citta Vita / Pentagon, aerialПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
CC BY-SA 2.0 / La Citta Vita / Pentagon, aerial
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 апр — РИА Новости. Представитель Минобороны США в беседе с РИА Новости отказался назвать характеристики поставляемых Украине оперативно-тактических ракет ATACMS.
"К сожалению, по соображениям оперативной безопасности мы не имеем возможности подтвердить модель, тип, количество или сроки поставок", — сказал собеседник агентства.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
В Пентагоне признали, что Украина может атаковать Крым ракетами ATACMS
Вчера, 21:46

ATACMS — оперативно-тактическая баллистическая ракета, разработанная компанией Lockheed Martin. Ее можно запускать из реактивных систем залпового огня, в том числе M142 HIMARS.

Накануне Пентагон подтвердил РИА Новости передачу Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования, как утверждается, "в пределах суверенной украинской территории".
Куда могут долететь ракеты большой дальности для РСЗО HIMARSКуда могут долететь ракеты большой дальности для РСЗО HIMARS
Инфографика
По словам собеседника агентства, ракеты вошли в пакет военной помощи, анонсированный в марте, и в апреле оказались на Украине. СМИ сообщают, что ВСУ уже дважды использовали их против целей в глубоком российском тылу.
О применении украинской армией ракет ATACMS Москва говорит с прошлого года, но, по версии американских СМИ, в этот раз в поставки впервые вошла модификация с радиусом поражения 300 километров, тогда как раньше речь шла о ракетах дальностью 160 километров.
По данным газеты The New York Times, Вашингтон тайно передал Киеву более ста ракет ATACMS повышенной дальности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Все пропало: новый пакет помощи США Украине обречен
Вчера, 08:00
В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, подчеркнул, что Россия добьется своего, но это доставит больше проблем самой Украине.
В октябре прошлого года Владимир Путин назвал решение США поставить эти ракеты Украине ошибкой. По его словам, такое оружие создает дополнительную угрозу, но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения не сможет.
Российские военные успешно противостоят использованию этих боеприпасов. Так, на минувшей неделе Минобороны сообщило, что военные перехватили три ракеты ATACMS над Черным морем.
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Последний шанс Зеленского. Киев придумал, как победить Россию
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияМинистерство обороны СШАНАТОВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинСШАМоскваДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала