https://ria.ru/20240425/pentagon-1942381671.html

Пентагон отказался назвать характеристики поставляемых Украине ракет ATACMS

Пентагон отказался назвать характеристики поставляемых Украине ракет ATACMS - РИА Новости, 25.04.2024

Пентагон отказался назвать характеристики поставляемых Украине ракет ATACMS

Представитель Минобороны США в беседе с РИА Новости отказался назвать характеристики поставляемых Украине оперативно-тактических ракет ATACMS. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T23:15

2024-04-25T23:15

2024-04-25T23:52

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ВАШИНГТОН, 25 апр — РИА Новости. Представитель Минобороны США в беседе с РИА Новости отказался назвать характеристики поставляемых Украине оперативно-тактических ракет ATACMS."К сожалению, по соображениям оперативной безопасности мы не имеем возможности подтвердить модель, тип, количество или сроки поставок", — сказал собеседник агентства.Накануне Пентагон подтвердил РИА Новости передачу Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования, как утверждается, "в пределах суверенной украинской территории".По словам собеседника агентства, ракеты вошли в пакет военной помощи, анонсированный в марте, и в апреле оказались на Украине. СМИ сообщают, что ВСУ уже дважды использовали их против целей в глубоком российском тылу.О применении украинской армией ракет ATACMS Москва говорит с прошлого года, но, по версии американских СМИ, в этот раз в поставки впервые вошла модификация с радиусом поражения 300 километров, тогда как раньше речь шла о ракетах дальностью 160 километров.По данным газеты The New York Times, Вашингтон тайно передал Киеву более ста ракет ATACMS повышенной дальности.В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, подчеркнул, что Россия добьется своего, но это доставит больше проблем самой Украине.В октябре прошлого года Владимир Путин назвал решение США поставить эти ракеты Украине ошибкой. По его словам, такое оружие создает дополнительную угрозу, но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения не сможет.Российские военные успешно противостоят использованию этих боеприпасов. Так, на минувшей неделе Минобороны сообщило, что военные перехватили три ракеты ATACMS над Черным морем.

https://ria.ru/20240425/rakety-1942371897.html

https://ria.ru/20240425/pomosch-1942146383.html

https://ria.ru/20240425/patriot-1942020767.html

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