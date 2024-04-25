https://ria.ru/20240425/pentagon-1942379935.html

Пентагон: военные советники США не будут участвовать в боях на Украине

Пентагон: военные советники США не будут участвовать в боях на Украине - РИА Новости, 25.04.2024

Пентагон: военные советники США не будут участвовать в боях на Украине

Военные советники США не будут участвовать в боевых действиях на Украине, их присутствие вблизи линии фронта также не планируется, заявил в четверг официальный... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T23:03

2024-04-25T23:03

2024-04-25T23:11

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

вашингтон (штат)

патрик райдер

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:185:3067:1910_1920x0_80_0_0_e6b3c0a34bb90a0085bbc507756ef498.jpg

ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Военные советники США не будут участвовать в боевых действиях на Украине, их присутствие вблизи линии фронта также не планируется, заявил в четверг официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. "США не намерены проводить боевые действия на территории Украины, и данные силы не будут находиться где-либо вблизи линии фронта", - сказал Райдер в ходе брифинга. Он добавил, что в Вашингтоне осознают риски, связанные с пребыванием американских советников на Украине, а потому принимают меры предосторожности, призванные обеспечить безопасность данных лиц.

https://ria.ru/20240425/rakety-1942371897.html

украина

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, вашингтон (штат), патрик райдер, министерство обороны сша