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Пентагон: военные советники США не будут участвовать в боях на Украине
Пентагон: военные советники США не будут участвовать в боях на Украине - РИА Новости, 25.04.2024
Пентагон: военные советники США не будут участвовать в боях на Украине
Военные советники США не будут участвовать в боевых действиях на Украине, их присутствие вблизи линии фронта также не планируется, заявил в четверг официальный... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T23:03
2024-04-25T23:03
2024-04-25T23:11
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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Военные советники США не будут участвовать в боевых действиях на Украине, их присутствие вблизи линии фронта также не планируется, заявил в четверг официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. "США не намерены проводить боевые действия на территории Украины, и данные силы не будут находиться где-либо вблизи линии фронта", - сказал Райдер в ходе брифинга. Он добавил, что в Вашингтоне осознают риски, связанные с пребыванием американских советников на Украине, а потому принимают меры предосторожности, призванные обеспечить безопасность данных лиц.
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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), патрик райдер, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Вашингтон (штат), Патрик Райдер, Министерство обороны США
Пентагон: военные советники США не будут участвовать в боях на Украине
Пентагон: военные советники не будут участвовать в боевых действиях на Украине