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Пентагон: военные советники США не будут участвовать в боях на Украине - РИА Новости, 25.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:03 25.04.2024 (обновлено: 23:11 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/pentagon-1942379935.html
Пентагон: военные советники США не будут участвовать в боях на Украине
Пентагон: военные советники США не будут участвовать в боях на Украине - РИА Новости, 25.04.2024
Пентагон: военные советники США не будут участвовать в боях на Украине
Военные советники США не будут участвовать в боевых действиях на Украине, их присутствие вблизи линии фронта также не планируется, заявил в четверг официальный... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T23:03
2024-04-25T23:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
вашингтон (штат)
патрик райдер
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Военные советники США не будут участвовать в боевых действиях на Украине, их присутствие вблизи линии фронта также не планируется, заявил в четверг официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. "США не намерены проводить боевые действия на территории Украины, и данные силы не будут находиться где-либо вблизи линии фронта", - сказал Райдер в ходе брифинга. Он добавил, что в Вашингтоне осознают риски, связанные с пребыванием американских советников на Украине, а потому принимают меры предосторожности, призванные обеспечить безопасность данных лиц.
https://ria.ru/20240425/rakety-1942371897.html
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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), патрик райдер, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Вашингтон (штат), Патрик Райдер, Министерство обороны США
Пентагон: военные советники США не будут участвовать в боях на Украине

Пентагон: военные советники не будут участвовать в боевых действиях на Украине

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Военные советники США не будут участвовать в боевых действиях на Украине, их присутствие вблизи линии фронта также не планируется, заявил в четверг официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
«
"США не намерены проводить боевые действия на территории Украины, и данные силы не будут находиться где-либо вблизи линии фронта", - сказал Райдер в ходе брифинга.
Он добавил, что в Вашингтоне осознают риски, связанные с пребыванием американских советников на Украине, а потому принимают меры предосторожности, призванные обеспечить безопасность данных лиц.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
В Пентагоне признали, что Украина может атаковать Крым ракетами ATACMS
Вчера, 21:46
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВашингтон (штат)Патрик РайдерМинистерство обороны США
 
 
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