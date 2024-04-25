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СМИ: Пентагон в ближайшее время выведет свыше 70 бойцов спецназа из Чада - РИА Новости, 25.04.2024
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19:34 25.04.2024 (обновлено: 19:50 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/pentagon-1942350869.html
СМИ: Пентагон в ближайшее время выведет свыше 70 бойцов спецназа из Чада
СМИ: Пентагон в ближайшее время выведет свыше 70 бойцов спецназа из Чада - РИА Новости, 25.04.2024
СМИ: Пентагон в ближайшее время выведет свыше 70 бойцов спецназа из Чада
Пентагон в ближайшее время выведет свыше 70 бойцов спецназа из Чада, сообщает газета New York Times со ссылкой на американских чиновников. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T19:34
2024-04-25T19:50
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Пентагон в ближайшее время выведет свыше 70 бойцов спецназа из Чада, сообщает газета New York Times со ссылкой на американских чиновников.Ранее телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что правительство Чада направило США письмо, пригрозив разорвать соглашение в сфере безопасности, регламентирующее пребывание американских военнослужащих в стране. По данным телеканала, в письме говорилось, что американские войска будут вынуждены покинуть военную базу Франции в столице Чада."Пентагон выведет десятки представителей сил специального назначения из Чада в ближайшие несколько дней", - говорится в сообщении издания.Отмечается, что вывод затронет примерно 75 человек. По данным чиновников, он должен завершиться к 1 мая, американцы отправятся в Германию. Однако должностные лица отмечают, что надеются на возобновление переговоров о сотрудничестве в сфере безопасности после проведения в Чаде выборов 6 мая.
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чад, сша, министерство обороны сша, франция, в мире
Чад, США, Министерство обороны США, Франция, В мире
СМИ: Пентагон в ближайшее время выведет свыше 70 бойцов спецназа из Чада

СМИ: Пентагон выведет свыше 70 спецназовцев из Чада в ответ на требование страны

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Министерства обороны США
Здание Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Министерства обороны США . Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Пентагон в ближайшее время выведет свыше 70 бойцов спецназа из Чада, сообщает газета New York Times со ссылкой на американских чиновников.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что правительство Чада направило США письмо, пригрозив разорвать соглашение в сфере безопасности, регламентирующее пребывание американских военнослужащих в стране. По данным телеканала, в письме говорилось, что американские войска будут вынуждены покинуть военную базу Франции в столице Чада.
«
"Пентагон выведет десятки представителей сил специального назначения из Чада в ближайшие несколько дней", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что вывод затронет примерно 75 человек. По данным чиновников, он должен завершиться к 1 мая, американцы отправятся в Германию. Однако должностные лица отмечают, что надеются на возобновление переговоров о сотрудничестве в сфере безопасности после проведения в Чаде выборов 6 мая.
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