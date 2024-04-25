https://ria.ru/20240425/pentagon-1942350869.html

СМИ: Пентагон в ближайшее время выведет свыше 70 бойцов спецназа из Чада

СМИ: Пентагон в ближайшее время выведет свыше 70 бойцов спецназа из Чада - РИА Новости, 25.04.2024

СМИ: Пентагон в ближайшее время выведет свыше 70 бойцов спецназа из Чада

Пентагон в ближайшее время выведет свыше 70 бойцов спецназа из Чада, сообщает газета New York Times со ссылкой на американских чиновников. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T19:34

2024-04-25T19:34

2024-04-25T19:50

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Пентагон в ближайшее время выведет свыше 70 бойцов спецназа из Чада, сообщает газета New York Times со ссылкой на американских чиновников.Ранее телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что правительство Чада направило США письмо, пригрозив разорвать соглашение в сфере безопасности, регламентирующее пребывание американских военнослужащих в стране. По данным телеканала, в письме говорилось, что американские войска будут вынуждены покинуть военную базу Франции в столице Чада."Пентагон выведет десятки представителей сил специального назначения из Чада в ближайшие несколько дней", - говорится в сообщении издания.Отмечается, что вывод затронет примерно 75 человек. По данным чиновников, он должен завершиться к 1 мая, американцы отправятся в Германию. Однако должностные лица отмечают, что надеются на возобновление переговоров о сотрудничестве в сфере безопасности после проведения в Чаде выборов 6 мая.

https://ria.ru/20240420/reuters-1941173976.html

чад

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чад, сша, министерство обороны сша, франция, в мире