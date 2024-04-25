https://ria.ru/20240425/pentagon-1942265562.html

В Госдуме заявили о прибытии на Украину военных инструкторов Пентагона

В Госдуме заявили о прибытии на Украину военных инструкторов Пентагона - РИА Новости, 25.04.2024

В Госдуме заявили о прибытии на Украину военных инструкторов Пентагона

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что помимо поставок американских оперативно-тактических ракет ATACMS РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T14:09

2024-04-25T14:09

2024-04-25T15:10

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

сша

леонид ивлев

министерство обороны сша

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225439_0:0:2944:1656_1920x0_80_0_0_bffa53e9c5a31633334d0260423df4d8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что помимо поставок американских оперативно-тактических ракет ATACMS на Украину также прибыли военные инструкторы Пентагона. "Помимо ракет в ВСУ прибыли и военные инструкторы Пентагона, замаскированные под советников американского посольства в Киеве", - сказал Ивлев. По его словам, Вашингтон все больше втягивается в войну против России, и передача Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности дополнительное тому подтверждение. В среду Пентагон подтвердил РИА Новости передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования, как утверждается, "в пределах суверенной украинской территории". По словам собеседника агентства, ракеты вошли в пакет военной помощи, анонсированный в марте, и в апреле оказались на Украине. СМИ сообщают, что украинцы уже дважды применили их против целей в глубоком российском тылу. "Суверенной украинской территорией" США считают в том числе Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, вошедшие в состав России. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240425/pomosch-1942146383.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, сша, леонид ивлев, министерство обороны сша, госдума рф, вооруженные силы украины