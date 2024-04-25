В Госдуме заявили о прибытии на Украину военных инструкторов Пентагона
Депутат Ивлев: на Украину прибыли военные инструкторы Министерства обороны США
Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что помимо поставок американских оперативно-тактических ракет ATACMS на Украину также прибыли военные инструкторы Пентагона.
"Помимо ракет в ВСУ прибыли и военные инструкторы Пентагона, замаскированные под советников американского посольства в Киеве", - сказал Ивлев. По его словам, Вашингтон все больше втягивается в войну против России, и передача Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности дополнительное тому подтверждение.
В среду Пентагон подтвердил РИА Новости передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования, как утверждается, "в пределах суверенной украинской территории". По словам собеседника агентства, ракеты вошли в пакет военной помощи, анонсированный в марте, и в апреле оказались на Украине. СМИ сообщают, что украинцы уже дважды применили их против целей в глубоком российском тылу. "Суверенной украинской территорией" США считают в том числе Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, вошедшие в состав России.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.