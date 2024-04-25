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В Госдуме заявили о прибытии на Украину военных инструкторов Пентагона - РИА Новости, 25.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:09 25.04.2024 (обновлено: 15:10 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/pentagon-1942265562.html
В Госдуме заявили о прибытии на Украину военных инструкторов Пентагона
В Госдуме заявили о прибытии на Украину военных инструкторов Пентагона - РИА Новости, 25.04.2024
В Госдуме заявили о прибытии на Украину военных инструкторов Пентагона
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что помимо поставок американских оперативно-тактических ракет ATACMS РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T14:09
2024-04-25T15:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
леонид ивлев
министерство обороны сша
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что помимо поставок американских оперативно-тактических ракет ATACMS на Украину также прибыли военные инструкторы Пентагона. "Помимо ракет в ВСУ прибыли и военные инструкторы Пентагона, замаскированные под советников американского посольства в Киеве", - сказал Ивлев. По его словам, Вашингтон все больше втягивается в войну против России, и передача Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности дополнительное тому подтверждение. В среду Пентагон подтвердил РИА Новости передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования, как утверждается, "в пределах суверенной украинской территории". По словам собеседника агентства, ракеты вошли в пакет военной помощи, анонсированный в марте, и в апреле оказались на Украине. СМИ сообщают, что украинцы уже дважды применили их против целей в глубоком российском тылу. "Суверенной украинской территорией" США считают в том числе Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, вошедшие в состав России. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240425/pomosch-1942146383.html
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в мире, украина, россия, сша, леонид ивлев, министерство обороны сша, госдума рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Леонид Ивлев, Министерство обороны США, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины
В Госдуме заявили о прибытии на Украину военных инструкторов Пентагона

Депутат Ивлев: на Украину прибыли военные инструкторы Министерства обороны США

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что помимо поставок американских оперативно-тактических ракет ATACMS на Украину также прибыли военные инструкторы Пентагона.
"Помимо ракет в ВСУ прибыли и военные инструкторы Пентагона, замаскированные под советников американского посольства в Киеве", - сказал Ивлев. По его словам, Вашингтон все больше втягивается в войну против России, и передача Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности дополнительное тому подтверждение.
В среду Пентагон подтвердил РИА Новости передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования, как утверждается, "в пределах суверенной украинской территории". По словам собеседника агентства, ракеты вошли в пакет военной помощи, анонсированный в марте, и в апреле оказались на Украине. СМИ сообщают, что украинцы уже дважды применили их против целей в глубоком российском тылу. "Суверенной украинской территорией" США считают в том числе Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, вошедшие в состав России.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Все пропало: новый пакет помощи США Украине обречен
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАЛеонид ИвлевМинистерство обороны СШАГосдума РФВооруженные силы Украины
 
 
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