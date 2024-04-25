https://ria.ru/20240425/patrushev-1942330158.html
Россия будет добиваться справедливой системы информационной безопасности
Россия будет добиваться справедливой системы информационной безопасности - РИА Новости, 25.04.2024
Россия будет добиваться справедливой системы информационной безопасности
Россия добивается формирования справедливой системы международной информационной безопасности в интересах урегулирования конфликтов в цифровой среде, заявил... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T17:59
2024-04-25T17:59
2024-04-25T18:00
россия
николай патрушев
безопасность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр - РИА Новости. Россия добивается формирования справедливой системы международной информационной безопасности в интересах урегулирования конфликтов в цифровой среде, заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев по итогам XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Он сообщил, что главы делегаций в ходе встречи отметили, что в сфере информационно-коммуникационных технологий отдельные государства навязывают мировому сообществу выгодные исключительно им "правила игры". "Заявлено, что суверенные страны никогда не смогут смириться с таким поведением приверженцев однополярного мира", - сказал Патрушев. По его словам, на форуме выражено общее мнение, что "в условиях милитаризации цифрового пространства и превращения компьютерных атак в элемент военно-политического противостояния" необходим правовой механизм, который поможет предотвращать межгосударственные конфликты. "Россия в свою очередь добивается формирования справедливой системы международной информационной безопасности в интересах мирного урегулирования конфликтов в цифровой среде. Представители многих стран поддержали российский подход, понимая нашу общую ответственность за реализацию принципа мирного сосуществования в киберпространстве на основе уважения суверенитета и национального законодательства", - сказал Патрушев.
https://ria.ru/20240424/pravila-1941948047.html
https://ria.ru/20240329/ikt-1936529705.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, николай патрушев, безопасность
Россия, Николай Патрушев, Безопасность
Россия будет добиваться справедливой системы информационной безопасности
Патрушев: Россия добивается справедливой системы информационной безопасности
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр - РИА Новости. Россия добивается формирования справедливой системы международной информационной безопасности в интересах урегулирования конфликтов в цифровой среде, заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев по итогам XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
Он сообщил, что главы делегаций в ходе встречи отметили, что в сфере информационно-коммуникационных технологий отдельные государства навязывают мировому сообществу выгодные исключительно им "правила игры".
"Заявлено, что суверенные страны никогда не смогут смириться с таким поведением приверженцев однополярного мира", - сказал Патрушев.
По его словам, на форуме выражено общее мнение, что "в условиях милитаризации цифрового пространства и превращения компьютерных атак в элемент военно-политического противостояния" необходим правовой механизм, который поможет предотвращать межгосударственные конфликты.
"Россия в свою очередь добивается формирования справедливой системы международной информационной безопасности в интересах мирного урегулирования конфликтов в цифровой среде. Представители многих стран поддержали российский подход, понимая нашу общую ответственность за реализацию принципа мирного сосуществования в киберпространстве на основе уважения суверенитета и национального законодательства", - сказал Патрушев.