https://ria.ru/20240425/patrushev-1942330158.html

Россия будет добиваться справедливой системы информационной безопасности

Россия будет добиваться справедливой системы информационной безопасности - РИА Новости, 25.04.2024

Россия будет добиваться справедливой системы информационной безопасности

Россия добивается формирования справедливой системы международной информационной безопасности в интересах урегулирования конфликтов в цифровой среде, заявил... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T17:59

2024-04-25T17:59

2024-04-25T18:00

россия

николай патрушев

безопасность

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр - РИА Новости. Россия добивается формирования справедливой системы международной информационной безопасности в интересах урегулирования конфликтов в цифровой среде, заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев по итогам XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Он сообщил, что главы делегаций в ходе встречи отметили, что в сфере информационно-коммуникационных технологий отдельные государства навязывают мировому сообществу выгодные исключительно им "правила игры". "Заявлено, что суверенные страны никогда не смогут смириться с таким поведением приверженцев однополярного мира", - сказал Патрушев. По его словам, на форуме выражено общее мнение, что "в условиях милитаризации цифрового пространства и превращения компьютерных атак в элемент военно-политического противостояния" необходим правовой механизм, который поможет предотвращать межгосударственные конфликты. "Россия в свою очередь добивается формирования справедливой системы международной информационной безопасности в интересах мирного урегулирования конфликтов в цифровой среде. Представители многих стран поддержали российский подход, понимая нашу общую ответственность за реализацию принципа мирного сосуществования в киберпространстве на основе уважения суверенитета и национального законодательства", - сказал Патрушев.

https://ria.ru/20240424/pravila-1941948047.html

https://ria.ru/20240329/ikt-1936529705.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, николай патрушев, безопасность