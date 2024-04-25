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Путин рассказал о конструктивном партнерстве государства и бизнеса - РИА Новости, 25.04.2024
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15:42 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/partnerstvo-1942287326.html
Путин рассказал о конструктивном партнерстве государства и бизнеса
Путин рассказал о конструктивном партнерстве государства и бизнеса - РИА Новости, 25.04.2024
Путин рассказал о конструктивном партнерстве государства и бизнеса
Конструктивное партнерство государства и бизнеса позволяет успешно справляться с внешними трудностями, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T15:42
2024-04-25T15:42
экономика
россия
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Конструктивное партнерство государства и бизнеса позволяет успешно справляться с внешними трудностями, сообщил президент России Владимир Путин. Выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей Путин отметил, что рост занятости, набранные обороты - это в том числе результат усилий бизнеса, компаний, всего предпринимательского сообщества, которые работают не только на собственную прибыль, но вместе с государством достигают национальных целей развития. "Такое конструктивное партнерство, наш опыт совместных действий в непростых, экстраординарных условиях последних лет позволяет успешно справляться с внешними трудностями, формирует прочную основу для воплощения стратегических планов, о которых было сказано в недавнем послании федеральном собранию", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240425/priglashenie-1942286554.html
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экономика, россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Россия, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин рассказал о конструктивном партнерстве государства и бизнеса

Путин: партнерство государства и бизнеса позволяет справляться с трудностями

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Владимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Конструктивное партнерство государства и бизнеса позволяет успешно справляться с внешними трудностями, сообщил президент России Владимир Путин.
Выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей Путин отметил, что рост занятости, набранные обороты - это в том числе результат усилий бизнеса, компаний, всего предпринимательского сообщества, которые работают не только на собственную прибыль, но вместе с государством достигают национальных целей развития.
«
"Такое конструктивное партнерство, наш опыт совместных действий в непростых, экстраординарных условиях последних лет позволяет успешно справляться с внешними трудностями, формирует прочную основу для воплощения стратегических планов, о которых было сказано в недавнем послании федеральном собранию", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
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