https://ria.ru/20240425/ozon-1942200045.html

Ozon увеличил оборот от продаж товаров и услуг на 88 процентов

Ozon увеличил оборот от продаж товаров и услуг на 88 процентов - РИА Новости, 25.04.2024

Ozon увеличил оборот от продаж товаров и услуг на 88 процентов

Маркетплейс Ozon по итогам первого квартала 2024 года увеличил оборот от продаж товаров и услуг (GMV) на 88% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T09:41

2024-04-25T09:41

2024-04-25T09:42

экономика

россия

ozon

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Маркетплейс Ozon по итогам первого квартала 2024 года увеличил оборот от продаж товаров и услуг (GMV) на 88% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 570,2 миллиарда рублей, сообщает компания. "Оборот e-commerce сегмента (GMV, включая услуги) вырос на 88% год к году и превысил 570 миллиардов рублей. Ускорение роста GMV обеспечили результаты предпринимателей – в первом квартале 2024 года их оборот на Ozon вырос быстрее, чем у компании, – в 2 раза, а доля GMV продавцов в обороте маркетплейса достигла 85%", - говорится в отчете. При этом число активных продавцов за год также увеличилось вдвое и достигло 500 тысяч предпринимателей, 80% которых живут в регионах России.

https://ria.ru/20230927/rossiya-1898938730.html

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, ozon