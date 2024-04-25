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Ozon увеличил оборот от продаж товаров и услуг на 88 процентов - РИА Новости, 25.04.2024
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09:41 25.04.2024 (обновлено: 09:42 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/ozon-1942200045.html
Ozon увеличил оборот от продаж товаров и услуг на 88 процентов
Ozon увеличил оборот от продаж товаров и услуг на 88 процентов - РИА Новости, 25.04.2024
Ozon увеличил оборот от продаж товаров и услуг на 88 процентов
Маркетплейс Ozon по итогам первого квартала 2024 года увеличил оборот от продаж товаров и услуг (GMV) на 88% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T09:41
2024-04-25T09:42
экономика
россия
ozon
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Маркетплейс Ozon по итогам первого квартала 2024 года увеличил оборот от продаж товаров и услуг (GMV) на 88% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 570,2 миллиарда рублей, сообщает компания. "Оборот e-commerce сегмента (GMV, включая услуги) вырос на 88% год к году и превысил 570 миллиардов рублей. Ускорение роста GMV обеспечили результаты предпринимателей – в первом квартале 2024 года их оборот на Ozon вырос быстрее, чем у компании, – в 2 раза, а доля GMV продавцов в обороте маркетплейса достигла 85%", - говорится в отчете. При этом число активных продавцов за год также увеличилось вдвое и достигло 500 тысяч предпринимателей, 80% которых живут в регионах России.
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экономика, россия, ozon
Экономика, Россия, Ozon
Ozon увеличил оборот от продаж товаров и услуг на 88 процентов

Ozon в первом квартале увеличил оборот от продаж товаров и услуг на 88 процентов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска Ozon
Вывеска Ozon - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска Ozon. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Маркетплейс Ozon по итогам первого квартала 2024 года увеличил оборот от продаж товаров и услуг (GMV) на 88% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 570,2 миллиарда рублей, сообщает компания.
"Оборот e-commerce сегмента (GMV, включая услуги) вырос на 88% год к году и превысил 570 миллиардов рублей. Ускорение роста GMV обеспечили результаты предпринимателей – в первом квартале 2024 года их оборот на Ozon вырос быстрее, чем у компании, – в 2 раза, а доля GMV продавцов в обороте маркетплейса достигла 85%", - говорится в отчете.
При этом число активных продавцов за год также увеличилось вдвое и достигло 500 тысяч предпринимателей, 80% которых живут в регионах России.
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