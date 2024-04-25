https://ria.ru/20240425/ozon-1942200045.html
Ozon увеличил оборот от продаж товаров и услуг на 88 процентов
Ozon увеличил оборот от продаж товаров и услуг на 88 процентов - РИА Новости, 25.04.2024
Ozon увеличил оборот от продаж товаров и услуг на 88 процентов
Маркетплейс Ozon по итогам первого квартала 2024 года увеличил оборот от продаж товаров и услуг (GMV) на 88% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T09:41
2024-04-25T09:41
2024-04-25T09:42
экономика
россия
ozon
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Маркетплейс Ozon по итогам первого квартала 2024 года увеличил оборот от продаж товаров и услуг (GMV) на 88% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 570,2 миллиарда рублей, сообщает компания. "Оборот e-commerce сегмента (GMV, включая услуги) вырос на 88% год к году и превысил 570 миллиардов рублей. Ускорение роста GMV обеспечили результаты предпринимателей – в первом квартале 2024 года их оборот на Ozon вырос быстрее, чем у компании, – в 2 раза, а доля GMV продавцов в обороте маркетплейса достигла 85%", - говорится в отчете. При этом число активных продавцов за год также увеличилось вдвое и достигло 500 тысяч предпринимателей, 80% которых живут в регионах России.
https://ria.ru/20230927/rossiya-1898938730.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, ozon
Ozon увеличил оборот от продаж товаров и услуг на 88 процентов
Ozon в первом квартале увеличил оборот от продаж товаров и услуг на 88 процентов
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Маркетплейс Ozon по итогам первого квартала 2024 года увеличил оборот от продаж товаров и услуг (GMV) на 88% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 570,2 миллиарда рублей, сообщает компания.
"Оборот e-commerce сегмента (GMV, включая услуги) вырос на 88% год к году и превысил 570 миллиардов рублей. Ускорение роста GMV обеспечили результаты предпринимателей – в первом квартале 2024 года их оборот на Ozon
вырос быстрее, чем у компании, – в 2 раза, а доля GMV продавцов в обороте маркетплейса достигла 85%", - говорится в отчете.
При этом число активных продавцов за год также увеличилось вдвое и достигло 500 тысяч предпринимателей, 80% которых живут в регионах России.