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Остров в Японии остался без света по неизвестной причине - РИА Новости, 25.04.2024
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05:01 25.04.2024 (обновлено: 05:19 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/ostrov-1942177399.html
Остров в Японии остался без света по неизвестной причине
Остров в Японии остался без света по неизвестной причине - РИА Новости, 25.04.2024
Остров в Японии остался без света по неизвестной причине
Масштабное отключение электроэнергии произошло рано утром четверга на острове Мияко японской префектуры Окинава, причина до сих пор не установлена. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T05:01
2024-04-25T05:19
в мире
япония
окинава
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ТОКИО, 25 апр – РИА Новости. Масштабное отключение электроэнергии произошло рано утром четверга на острове Мияко японской префектуры Окинава, причина до сих пор не установлена. По данным телеканала NHK, отключение электричества произошло около трех утра по местному времени (21.00 мск среды). По состоянию на 8 утра (02.00 мск), обесточены 24 490 домовладений, что, по данным телеканала, составляет "почти все находящиеся на острове дома". "Мы приносим искренние извинения за неудобства нашим потребителям в регионах, где произошло отключение электроэнергии. Мы сформировали штаб по вопросу ликвидации инцидента и работаем над тем, чтобы установить причину отключения и восстановить подачу в кратчайшие сроки", - отмечается в пресс-релизе энергетической компании Okinawa Electric Power Company. В свою очередь NHK уточняет, что специалисты электрокомпании не смогли выявить сбоев в работе оборудования или же системных сбоев. В результате отключения электроэнергии больницы острова отменили прием пациентов и плановые операции за исключением неотложных случаев. Многие магазины закрыты, а движение транспорта на улицах регулируется вручную полицейскими.
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в мире, япония, окинава
В мире, Япония, Окинава
Остров в Японии остался без света по неизвестной причине

NHK: почти весь остров Мияко остался без света по неустановленной причине

© AP Photo / Eugene HoshikoФлаг Японии в порту
Флаг Японии в порту - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Флаг Японии в порту. Архивное фото
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ТОКИО, 25 апр – РИА Новости. Масштабное отключение электроэнергии произошло рано утром четверга на острове Мияко японской префектуры Окинава, причина до сих пор не установлена.
По данным телеканала NHK, отключение электричества произошло около трех утра по местному времени (21.00 мск среды). По состоянию на 8 утра (02.00 мск), обесточены 24 490 домовладений, что, по данным телеканала, составляет "почти все находящиеся на острове дома".
"Мы приносим искренние извинения за неудобства нашим потребителям в регионах, где произошло отключение электроэнергии. Мы сформировали штаб по вопросу ликвидации инцидента и работаем над тем, чтобы установить причину отключения и восстановить подачу в кратчайшие сроки", - отмечается в пресс-релизе энергетической компании Okinawa Electric Power Company.
В свою очередь NHK уточняет, что специалисты электрокомпании не смогли выявить сбоев в работе оборудования или же системных сбоев.
В результате отключения электроэнергии больницы острова отменили прием пациентов и плановые операции за исключением неотложных случаев. Многие магазины закрыты, а движение транспорта на улицах регулируется вручную полицейскими.
Запись сейсмической активности - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Рядом с Токио произошло землетрясение
Вчера, 14:51
 
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