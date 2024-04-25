https://ria.ru/20240425/orenburzhe-1942289792.html
Власти Оренбуржья оплатят съемное жилье пострадавшим от паводка
Власти Оренбуржья оплатят съемное жилье пострадавшим от паводка - РИА Новости, 25.04.2024
Власти Оренбуржья оплатят съемное жилье пострадавшим от паводка
Власти Оренбуржья оплатят съемное жилье пострадавшим от паводка: одному человеку в месяц перечислят 10 тысяч рублей, семье - 20 тысяч рублей, сообщил губернатор РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T15:52
2024-04-25T15:52
2024-04-25T15:52
денис паслер
наводнения в россии — 2024
происшествия
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УФА, 25 апр - РИА Новости. Власти Оренбуржья оплатят съемное жилье пострадавшим от паводка: одному человеку в месяц перечислят 10 тысяч рублей, семье - 20 тысяч рублей, сообщил губернатор области Денис Паслер в своем Telegram-канале. "Определен порядок предоставления выплаты людям на аренду жилья. Оренбуржцы, которые из-за паводка вынуждены снимать квартиру, получат компенсацию на эти цели из регионального бюджета. Тем, кто снимает жилье один, будет перечислено 10 тысяч рублей за каждый месяц, семьям - 20 тысяч рублей", - написал губернатор. По его словам, заявление на выплату можно подать в филиалах центра социальной поддержки населения, в комплексном центре соцобслуживания или в МФЦ со 2 мая. "Сам документ, устанавливающий порядок получения, опубликован на официальном портале. Кроме того, прорабатываются варианты создания в территориях, пострадавших от паводка, пунктов длительного пребывания для тех, кто восстанавливает дома и нуждается в жилье на этот период", - добавил Паслер.
https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис паслер, наводнения в россии — 2024, происшествия
Денис Паслер, Наводнения в России — 2024, Происшествия
Власти Оренбуржья оплатят съемное жилье пострадавшим от паводка
Губернатор: пострадавшие от паводка в Оренбуржье получат выплаты на аренду жилья