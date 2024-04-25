https://ria.ru/20240425/orenburzhe-1942194674.html

В Оренбуржье за сутки подтопило 118 жилых домов

В Оренбуржье за сутки подтопило 118 жилых домов - РИА Новости, 25.04.2024

В Оренбуржье за сутки подтопило 118 жилых домов

За сутки в Оренбуржье подтопило 118 жилых домов и 717 приусадебных участков, сообщает департамент пожарной безопасности Оренбургской области. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T09:22

2024-04-25T09:22

2024-04-25T09:27

наводнения в россии — 2024

происшествия

оренбургская область

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УФА, 25 апр - РИА Новости. За сутки в Оренбуржье подтопило 118 жилых домов и 717 приусадебных участков, сообщает департамент пожарной безопасности Оренбургской области."За сутки оказались подтоплены 118 жилых домов (Оренбургский район, Саракташский район), 717 приусадебных участков (Сакмарский район, Оренбургский район, Саракташском район) в семи населенных пунктах и трех СНТ, в трех муниципальных образованиях",- говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html

оренбургская область

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Варвара Скокшина

наводнения в россии — 2024, происшествия, оренбургская область