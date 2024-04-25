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В Оренбуржье за сутки подтопило 118 жилых домов - РИА Новости, 25.04.2024
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09:22 25.04.2024 (обновлено: 09:27 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/orenburzhe-1942194674.html
В Оренбуржье за сутки подтопило 118 жилых домов
В Оренбуржье за сутки подтопило 118 жилых домов - РИА Новости, 25.04.2024
В Оренбуржье за сутки подтопило 118 жилых домов
За сутки в Оренбуржье подтопило 118 жилых домов и 717 приусадебных участков, сообщает департамент пожарной безопасности Оренбургской области. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T09:22
2024-04-25T09:27
наводнения в россии — 2024
происшествия
оренбургская область
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УФА, 25 апр - РИА Новости. За сутки в Оренбуржье подтопило 118 жилых домов и 717 приусадебных участков, сообщает департамент пожарной безопасности Оренбургской области."За сутки оказались подтоплены 118 жилых домов (Оренбургский район, Саракташский район), 717 приусадебных участков (Сакмарский район, Оренбургский район, Саракташском район) в семи населенных пунктах и трех СНТ, в трех муниципальных образованиях",- говорится в сообщении.
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наводнения в россии — 2024, происшествия, оренбургская область
Наводнения в России — 2024, Происшествия, Оренбургская область
В Оренбуржье за сутки подтопило 118 жилых домов

В Оренбуржье за сутки подтопило 118 жилых домов и 717 приусадебных участков

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПаводок в Оренбурге
Паводок в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Паводок в Оренбурге
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УФА, 25 апр - РИА Новости. За сутки в Оренбуржье подтопило 118 жилых домов и 717 приусадебных участков, сообщает департамент пожарной безопасности Оренбургской области.
"За сутки оказались подтоплены 118 жилых домов (Оренбургский район, Саракташский район), 717 приусадебных участков (Сакмарский район, Оренбургский район, Саракташском район) в семи населенных пунктах и трех СНТ, в трех муниципальных образованиях",- говорится в сообщении.
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Наводнения в России — 2024ПроисшествияОренбургская область
 
 
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