https://ria.ru/20240425/orenburg-1942188776.html

Почти в 900 домов в Оренбурге вернули электричество

Почти в 900 домов в Оренбурге вернули электричество - РИА Новости, 25.04.2024

Почти в 900 домов в Оренбурге вернули электричество

Почти в 900 незатопленных домов в пригородных посёлках Оренбурга, вернули электричество, отключенное ранее для безопасности, сообщили в правительстве... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T08:35

2024-04-25T08:35

2024-04-25T08:35

происшествия

оренбург

оренбургская область

наводнения в россии — 2024

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УФА, 25 апр - РИА Новости. Почти в 900 незатопленных домов в пригородных посёлках Оренбурга, вернули электричество, отключенное ранее для безопасности, сообщили в правительстве Оренбургской области. "Оренбургское производственное отделение филиала ПАО "Россети Волга"-"Оренбургэнерго" возобновило подачу электричества в 894 дома в Оренбурге, Авиагородке, посёлках Южный Урал, Весенний, имени Куйбышева, Пристанционный", - говорится в сообщении. Подачу электричества в жилые дома приостановили для безопасности на пике паводка по заявке администраций поселков. После освобождения объектов от воды энергетики провели техническое обслуживание трансформаторных пунктов и подали напряжение, уточнили власти региона. "Дома, в которых возобновлено электроснабжение, не были подтоплены, вода зашла только на придомовые территории, что подтвердилось при осмотре комиссией в составе представителей администраций и электросетевой организации",- пояснили в правительстве области. По данным властей, в затопленных частных домах напряжение будет подаваться на временно установленный распределительный шкаф на фасаде дома. "Энергетики предупреждают, что подача напряжения на поврежденную или непросушенную внутридомовую проводку опасна для жизни и здоровья, а также может привести к короткому замыканию, повреждению бытовых электроприборов и даже пожару",- говорится в релизе.

https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html

https://ria.ru/20240418/kurgan-1940736467.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, оренбург, оренбургская область, наводнения в россии — 2024