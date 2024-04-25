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Почти в 900 домов в Оренбурге вернули электричество - РИА Новости, 25.04.2024
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08:35 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/orenburg-1942188776.html
Почти в 900 домов в Оренбурге вернули электричество
Почти в 900 домов в Оренбурге вернули электричество - РИА Новости, 25.04.2024
Почти в 900 домов в Оренбурге вернули электричество
Почти в 900 незатопленных домов в пригородных посёлках Оренбурга, вернули электричество, отключенное ранее для безопасности, сообщили в правительстве... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T08:35
2024-04-25T08:35
происшествия
оренбург
оренбургская область
наводнения в россии — 2024
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УФА, 25 апр - РИА Новости. Почти в 900 незатопленных домов в пригородных посёлках Оренбурга, вернули электричество, отключенное ранее для безопасности, сообщили в правительстве Оренбургской области. "Оренбургское производственное отделение филиала ПАО "Россети Волга"-"Оренбургэнерго" возобновило подачу электричества в 894 дома в Оренбурге, Авиагородке, посёлках Южный Урал, Весенний, имени Куйбышева, Пристанционный", - говорится в сообщении. Подачу электричества в жилые дома приостановили для безопасности на пике паводка по заявке администраций поселков. После освобождения объектов от воды энергетики провели техническое обслуживание трансформаторных пунктов и подали напряжение, уточнили власти региона. "Дома, в которых возобновлено электроснабжение, не были подтоплены, вода зашла только на придомовые территории, что подтвердилось при осмотре комиссией в составе представителей администраций и электросетевой организации",- пояснили в правительстве области. По данным властей, в затопленных частных домах напряжение будет подаваться на временно установленный распределительный шкаф на фасаде дома. "Энергетики предупреждают, что подача напряжения на поврежденную или непросушенную внутридомовую проводку опасна для жизни и здоровья, а также может привести к короткому замыканию, повреждению бытовых электроприборов и даже пожару",- говорится в релизе.
https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html
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происшествия, оренбург, оренбургская область, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Оренбург, Оренбургская область, Наводнения в России — 2024
Почти в 900 домов в Оренбурге вернули электричество

Почти в 900 домов в пригородных поселках Оренбурга вернули электричество

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПаводок в Оренбурге
Паводок в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Паводок в Оренбурге
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УФА, 25 апр - РИА Новости. Почти в 900 незатопленных домов в пригородных посёлках Оренбурга, вернули электричество, отключенное ранее для безопасности, сообщили в правительстве Оренбургской области.
"Оренбургское производственное отделение филиала ПАО "Россети Волга"-"Оренбургэнерго" возобновило подачу электричества в 894 дома в Оренбурге, Авиагородке, посёлках Южный Урал, Весенний, имени Куйбышева, Пристанционный", - говорится в сообщении.
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Подачу электричества в жилые дома приостановили для безопасности на пике паводка по заявке администраций поселков. После освобождения объектов от воды энергетики провели техническое обслуживание трансформаторных пунктов и подали напряжение, уточнили власти региона.
"Дома, в которых возобновлено электроснабжение, не были подтоплены, вода зашла только на придомовые территории, что подтвердилось при осмотре комиссией в составе представителей администраций и электросетевой организации",- пояснили в правительстве области.
По данным властей, в затопленных частных домах напряжение будет подаваться на временно установленный распределительный шкаф на фасаде дома.
"Энергетики предупреждают, что подача напряжения на поврежденную или непросушенную внутридомовую проводку опасна для жизни и здоровья, а также может привести к короткому замыканию, повреждению бытовых электроприборов и даже пожару",- говорится в релизе.
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ПроисшествияОренбургОренбургская областьНаводнения в России — 2024
 
 
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