https://ria.ru/20240425/orenburg-1942188776.html
Почти в 900 домов в Оренбурге вернули электричество
Почти в 900 домов в Оренбурге вернули электричество - РИА Новости, 25.04.2024
Почти в 900 домов в Оренбурге вернули электричество
Почти в 900 незатопленных домов в пригородных посёлках Оренбурга, вернули электричество, отключенное ранее для безопасности, сообщили в правительстве... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T08:35
2024-04-25T08:35
2024-04-25T08:35
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оренбург
оренбургская область
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УФА, 25 апр - РИА Новости. Почти в 900 незатопленных домов в пригородных посёлках Оренбурга, вернули электричество, отключенное ранее для безопасности, сообщили в правительстве Оренбургской области. "Оренбургское производственное отделение филиала ПАО "Россети Волга"-"Оренбургэнерго" возобновило подачу электричества в 894 дома в Оренбурге, Авиагородке, посёлках Южный Урал, Весенний, имени Куйбышева, Пристанционный", - говорится в сообщении. Подачу электричества в жилые дома приостановили для безопасности на пике паводка по заявке администраций поселков. После освобождения объектов от воды энергетики провели техническое обслуживание трансформаторных пунктов и подали напряжение, уточнили власти региона. "Дома, в которых возобновлено электроснабжение, не были подтоплены, вода зашла только на придомовые территории, что подтвердилось при осмотре комиссией в составе представителей администраций и электросетевой организации",- пояснили в правительстве области. По данным властей, в затопленных частных домах напряжение будет подаваться на временно установленный распределительный шкаф на фасаде дома. "Энергетики предупреждают, что подача напряжения на поврежденную или непросушенную внутридомовую проводку опасна для жизни и здоровья, а также может привести к короткому замыканию, повреждению бытовых электроприборов и даже пожару",- говорится в релизе.
https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html
https://ria.ru/20240418/kurgan-1940736467.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, оренбург, оренбургская область, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Оренбург, Оренбургская область, Наводнения в России — 2024
Почти в 900 домов в Оренбурге вернули электричество
Почти в 900 домов в пригородных поселках Оренбурга вернули электричество
УФА, 25 апр - РИА Новости.
Почти в 900 незатопленных домов в пригородных посёлках Оренбурга, вернули электричество, отключенное ранее для безопасности, сообщили
в правительстве Оренбургской области.
"Оренбургское производственное отделение филиала ПАО "Россети Волга"-"Оренбургэнерго" возобновило подачу электричества в 894 дома в Оренбурге, Авиагородке, посёлках Южный Урал, Весенний, имени Куйбышева, Пристанционный", - говорится в сообщении.
Подачу электричества в жилые дома приостановили для безопасности на пике паводка по заявке администраций поселков. После освобождения объектов от воды энергетики провели техническое обслуживание трансформаторных пунктов и подали напряжение, уточнили власти региона.
"Дома, в которых возобновлено электроснабжение, не были подтоплены, вода зашла только на придомовые территории, что подтвердилось при осмотре комиссией в составе представителей администраций и электросетевой организации",- пояснили в правительстве области.
По данным властей, в затопленных частных домах напряжение будет подаваться на временно установленный распределительный шкаф на фасаде дома.
"Энергетики предупреждают, что подача напряжения на поврежденную или непросушенную внутридомовую проводку опасна для жизни и здоровья, а также может привести к короткому замыканию, повреждению бытовых электроприборов и даже пожару",- говорится в релизе.