https://ria.ru/20240425/omsk-1942220310.html
Источник назвал причину возгорания цистерн с нефтепродуктами в Омске
Источник назвал причину возгорания цистерн с нефтепродуктами в Омске - РИА Новости, 25.04.2024
Источник назвал причину возгорания цистерн с нефтепродуктами в Омске
Пожар в Омске начался из-за короткого замыкания насоса, перегонявшего из цистерны растворитель в бочку, рассказал источник РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T11:13
2024-04-25T11:13
2024-04-25T11:38
происшествия
омск
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ОМСК, 25 апр - РИА Новости. Пожар в Омске начался из-за короткого замыкания насоса, перегонявшего из цистерны растворитель в бочку, рассказал источник РИА Новости в силовых структурах.В четверг в районе Нефтяников в Омске загорелись три емкости с нефтепродуктами. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров, его локализовали в 13.25 (10.25 мск), пострадавших нет."Переливали растворитель из цистерны в бочку, произошло короткое замыкание насоса - и, как следствие, возгорание цистерны", - сказал собеседник.Омская прокуратура организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности.
https://ria.ru/20240424/voda-1941906165.html
https://ria.ru/20240424/mchs-1942148613.html
омск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омск
Источник назвал причину возгорания цистерн с нефтепродуктами в Омске
Цистерны с нефтепродуктами в Омске загорелись из-за короткого замыкания насоса
ОМСК, 25 апр - РИА Новости. Пожар в Омске начался из-за короткого замыкания насоса, перегонявшего из цистерны растворитель в бочку, рассказал источник РИА Новости в силовых структурах.
В четверг в районе Нефтяников в Омске
загорелись три емкости с нефтепродуктами. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров, его локализовали в 13.25 (10.25 мск), пострадавших нет.
"Переливали растворитель из цистерны в бочку, произошло короткое замыкание насоса - и, как следствие, возгорание цистерны", - сказал собеседник.
Омская прокуратура организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности.