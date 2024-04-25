https://ria.ru/20240425/omsk-1942220310.html

Источник назвал причину возгорания цистерн с нефтепродуктами в Омске

Источник назвал причину возгорания цистерн с нефтепродуктами в Омске - РИА Новости, 25.04.2024

Источник назвал причину возгорания цистерн с нефтепродуктами в Омске

Пожар в Омске начался из-за короткого замыкания насоса, перегонявшего из цистерны растворитель в бочку, рассказал источник РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T11:13

2024-04-25T11:13

2024-04-25T11:38

происшествия

омск

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ОМСК, 25 апр - РИА Новости. Пожар в Омске начался из-за короткого замыкания насоса, перегонявшего из цистерны растворитель в бочку, рассказал источник РИА Новости в силовых структурах.В четверг в районе Нефтяников в Омске загорелись три емкости с нефтепродуктами. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров, его локализовали в 13.25 (10.25 мск), пострадавших нет."Переливали растворитель из цистерны в бочку, произошло короткое замыкание насоса - и, как следствие, возгорание цистерны", - сказал собеседник.Омская прокуратура организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности.

https://ria.ru/20240424/voda-1941906165.html

https://ria.ru/20240424/mchs-1942148613.html

омск

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, омск