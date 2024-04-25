https://ria.ru/20240425/oms-1942171660.html

Счетная палата указала на неэффективное использование средств ОМС

Счетная палата указала на неэффективное использование средств ОМС - РИА Новости, 25.04.2024

Счетная палата указала на неэффективное использование средств ОМС

Счетная палата РФ выявила различия в структуре расходов средств обязательного медицинского страхования (ОМС) медорганизациями, а также признаки их... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T01:33

2024-04-25T01:33

2024-04-25T01:33

россия

общество

экономика

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Счетная палата РФ выявила различия в структуре расходов средств обязательного медицинского страхования (ОМС) медорганизациями, а также признаки их неэффективного использования по некоторым направлениям деятельности, следует из отчета Счетной палаты о промежуточных результатах аудита использования медорганизациями средств ОМС в 2021-2023 годы. Анализ проводился совместно с контрольно-счетными органами 20 регионов. Как отмечается в отчете, за период с 2021 по 2022 год в медорганизации поступило 5,2 триллиона рублей средств ОМС, в 2023 году выделено финансирование в размере 2,7 триллиона рублей, что на 118,3 миллиарда рублей превышает поступления 2021 года. "В структуре расходов медицинских организаций, осуществляемых за счет средств ОМС, основную долю (64,2%) в среднем занимают затраты на оплату труда. На лекарственное обеспечение приходится 16,6% затрат, на оплату прочих работ и услуг - 9,2%. При этом, как показал проведенный анализ, в зависимости от региона и типа медорганизации структура расходов может существенно различаться, что не всегда обусловлено объективными факторами, такими как географическое положение или плотность населения", - говорится в отчете. "Так, расхождения по оплате труда варьируются от 78,4% в Чукотском автономном округе до 52,7% в Чеченской Республике, по оплате работ и услуг – от 15,3% в Кировской области до 4,8% в Астраханской области", - поясняется в тексте. Оценка ведомства обусловлена в том числе различающимися между регионами расходами медорганизаций на приобретение медикаментов, а также исполнением расходов нормированного страхового запаса территориальных фондов ОМС на приобретение медоборудования. "Так, в 2021-2022 гг. фактическое исполнение указанных расходов не превышало 62% предусмотренного финансирования. При этом отдельным медицинским организациям доводилось от 50 до 100% объема выделенных средств", - обращает внимание Счетная палата. Ведомство указало и на имеющийся дисбаланс в штатной структуре медорганизаций. В частности, средняя доля врачей в государственных медучреждениях в 2022 году составляла 11,1%, а доля административно-управленческого персонала превышала 40%. По оценке ведомства, это свидетельствует о наличии избыточных административных функций. Счетная палата заключила, что изменение подходов территориальных фондов ОМС к проверкам финансово-хозяйственной деятельности медорганизаций, направленное на повышение эффективности их расходов, позволит укрепить финансовую дисциплину и повысить экономность использования средств ОМС.

https://ria.ru/20240423/moshenniki-1941661766.html

https://ria.ru/20240415/oms-1940058517.html

https://ria.ru/20240420/mediki-1941215883.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, общество, экономика