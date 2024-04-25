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МИД России выразил сожаление из-за критики ОДКБ со стороны Армении - РИА Новости, 25.04.2024
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12:38 25.04.2024 (обновлено: 13:07 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/odkb-1942242799.html
МИД России выразил сожаление из-за критики ОДКБ со стороны Армении
МИД России выразил сожаление из-за критики ОДКБ со стороны Армении - РИА Новости, 25.04.2024
МИД России выразил сожаление из-за критики ОДКБ со стороны Армении
Москва сожалеет, что руководство Армении продолжает беспочвенно публично критиковать ОДКБ, хотя организация подтвердила сохранение всех обязательств по... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T12:38
2024-04-25T13:07
в мире
армения
россия
мария захарова
одкб
никол пашинян
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Москва сожалеет, что руководство Армении продолжает беспочвенно публично критиковать ОДКБ, хотя организация подтвердила сохранение всех обязательств по отношению к стране, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью ряду британских СМИ заявил, что не знает ответа на вопрос, который задает властям армянское общество: почему Ереван остается в составе ОДКБ. По мнению Пашиняна, механизмы реагирования ОДКБ на кризисные ситуации не сработали, когда были нарушены границы Армении в мае и ноябре 2021 года, сентябре 2022 года, с той мотивацией, что границы страны не делимитированы. "Мы сожалеем, что власти Армении продолжают допускать публичную критику в адрес ОДКБ. И не просто критику, критиковать можно и нужно, но безосновательную. Мы говорим о безосновательной критике. Это при том, что руководство, секретариат организации подтвердил полное сохранение всех обязательств в отношении республики", - сказала Захарова на брифинге.
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в мире, армения, россия, мария захарова, одкб, никол пашинян, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Армения, Россия, Мария Захарова, ОДКБ, Никол Пашинян, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД России выразил сожаление из-за критики ОДКБ со стороны Армении

Захарова: Россия сожалеет, что Армения продолжает беспочвенно критиковать ОДКБ

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Москва сожалеет, что руководство Армении продолжает беспочвенно публично критиковать ОДКБ, хотя организация подтвердила сохранение всех обязательств по отношению к стране, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью ряду британских СМИ заявил, что не знает ответа на вопрос, который задает властям армянское общество: почему Ереван остается в составе ОДКБ. По мнению Пашиняна, механизмы реагирования ОДКБ на кризисные ситуации не сработали, когда были нарушены границы Армении в мае и ноябре 2021 года, сентябре 2022 года, с той мотивацией, что границы страны не делимитированы.
"Мы сожалеем, что власти Армении продолжают допускать публичную критику в адрес ОДКБ. И не просто критику, критиковать можно и нужно, но безосновательную. Мы говорим о безосновательной критике. Это при том, что руководство, секретариат организации подтвердил полное сохранение всех обязательств в отношении республики", - сказала Захарова на брифинге.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Армению втягивали в войну ради помощи ОДКБ, заявил Пашинян
10 апреля, 11:09
 
В миреАрменияРоссияМария ЗахароваОДКБНикол ПашинянМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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