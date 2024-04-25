https://ria.ru/20240425/odkb-1942242799.html

МИД России выразил сожаление из-за критики ОДКБ со стороны Армении

МИД России выразил сожаление из-за критики ОДКБ со стороны Армении - РИА Новости, 25.04.2024

МИД России выразил сожаление из-за критики ОДКБ со стороны Армении

Москва сожалеет, что руководство Армении продолжает беспочвенно публично критиковать ОДКБ, хотя организация подтвердила сохранение всех обязательств по... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T12:38

2024-04-25T12:38

2024-04-25T13:07

в мире

армения

россия

мария захарова

одкб

никол пашинян

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Москва сожалеет, что руководство Армении продолжает беспочвенно публично критиковать ОДКБ, хотя организация подтвердила сохранение всех обязательств по отношению к стране, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью ряду британских СМИ заявил, что не знает ответа на вопрос, который задает властям армянское общество: почему Ереван остается в составе ОДКБ. По мнению Пашиняна, механизмы реагирования ОДКБ на кризисные ситуации не сработали, когда были нарушены границы Армении в мае и ноябре 2021 года, сентябре 2022 года, с той мотивацией, что границы страны не делимитированы. "Мы сожалеем, что власти Армении продолжают допускать публичную критику в адрес ОДКБ. И не просто критику, критиковать можно и нужно, но безосновательную. Мы говорим о безосновательной критике. Это при том, что руководство, секретариат организации подтвердил полное сохранение всех обязательств в отношении республики", - сказала Захарова на брифинге.

https://ria.ru/20240410/armeniya-1939030311.html

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Кирилл Волков

в мире, армения, россия, мария захарова, одкб, никол пашинян, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)