МИД России выразил сожаление из-за критики ОДКБ со стороны Армении
Захарова: Россия сожалеет, что Армения продолжает беспочвенно критиковать ОДКБ
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Москва сожалеет, что руководство Армении продолжает беспочвенно публично критиковать ОДКБ, хотя организация подтвердила сохранение всех обязательств по отношению к стране, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью ряду британских СМИ заявил, что не знает ответа на вопрос, который задает властям армянское общество: почему Ереван остается в составе ОДКБ. По мнению Пашиняна, механизмы реагирования ОДКБ на кризисные ситуации не сработали, когда были нарушены границы Армении в мае и ноябре 2021 года, сентябре 2022 года, с той мотивацией, что границы страны не делимитированы.
"Мы сожалеем, что власти Армении продолжают допускать публичную критику в адрес ОДКБ. И не просто критику, критиковать можно и нужно, но безосновательную. Мы говорим о безосновательной критике. Это при том, что руководство, секретариат организации подтвердил полное сохранение всех обязательств в отношении республики", - сказала Захарова на брифинге.
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