https://ria.ru/20240425/obyski-1942384014.html
Обыски продолжаются по нескольким адресам, связанным с делом Иванова
Обыски продолжаются по нескольким адресам, связанным с делом Иванова - РИА Новости, 26.04.2024
Обыски продолжаются по нескольким адресам, связанным с делом Иванова
Обыски продолжаются по нескольким адресам, связанным с делом замминистра обороны Тимура Иванова, который обвиняется в получении взятки, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-25T23:42
2024-04-25T23:42
2024-04-26T06:04
происшествия
тимур иванов
сергей бородин
александр фомин
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Обыски продолжаются по нескольким адресам, связанным с делом замминистра обороны Тимура Иванова, который обвиняется в получении взятки, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."По нескольким адресам, которые связаны с делом Иванова, продолжаются обыски", - сказал собеседник агентства, не уточнив места их проведения.Иванов, назначенный замминистра обороны в 2016 году и курировавший работу военно-строительного комплекса, был задержан вечером 23 апреля. Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства. Суд отправил Иванова под стражу на два месяца, арестовал все его счета, вину он не признает.Помимо Иванова были задержаны также Александр Фомин и Сергей Бородин. Бородин, как утверждает следствие, находясь с Ивановым в дружеских отношениях, вместе с ним вступил в преступный сговор. По версии следствия, Фомин оказывал Иванову, Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания". Он обвиняется в даче взятки.
https://ria.ru/20240425/scheta-1942329453.html
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происшествия, тимур иванов, сергей бородин, александр фомин
Происшествия, Тимур Иванов, Сергей Бородин, Александр Фомин
Обыски продолжаются по нескольким адресам, связанным с делом Иванова
Источник РИА Новости: по делу Тимура Иванова идут обыски по нескольким адресам