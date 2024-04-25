https://ria.ru/20240425/obstrel-1942348430.html

После обстрела ВСУ многоэтажного дома в Токмаке есть раненые и погибшие

После обстрела ВСУ многоэтажного дома в Токмаке есть раненые и погибшие - РИА Новости, 25.04.2024

После обстрела ВСУ многоэтажного дома в Токмаке есть раненые и погибшие

После обстрела ВСУ многоэтажного дома в подшефном Пензенской области городе Токмаке Запорожской области есть не только раненые, но и погибшие, сообщил... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T19:22

2024-04-25T19:22

2024-04-25T19:43

токмак

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

пензенская область

олег мельниченко

евгений балицкий

запорожская область

происшествия

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САРАТОВ, 25 апр - РИА Новости. После обстрела ВСУ многоэтажного дома в подшефном Пензенской области городе Токмаке Запорожской области есть не только раненые, но и погибшие, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в Telegram-канале."Очередное гнусное преступление киевского режима против мирных граждан - удар по нашим побратимам, по жителям города Токмака. Пензенские спасатели участвуют в разборе завалов пятиэтажного дома на улице Куйбышева, куда сегодня днем попал снаряд. Число пострадавших уточняется, но уже точно известно, что есть погибшие и раненые", - написал Мельниченко.Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ обстреляли многоэтажный жилой дом в Токмаке, предварительно, пострадали не менее трех человек.По его словам, пензенские специалисты, которые ведут в Токмакском районе восстановительные работы, уже оценивают объем новых задач."Взрывной волной выбиты окна и двери еще четырех домов и здания детского садика. В дошкольном учреждении также пробило крышу. Предстоит очередной ремонт", - отметил глава региона.

https://ria.ru/20240425/rakety-1942338385.html

токмак

пензенская область

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токмак, вооруженные силы украины, пензенская область, олег мельниченко, евгений балицкий, запорожская область, происшествия