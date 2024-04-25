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После обстрела ВСУ многоэтажного дома в Токмаке есть раненые и погибшие
После обстрела ВСУ многоэтажного дома в Токмаке есть раненые и погибшие - РИА Новости, 25.04.2024
После обстрела ВСУ многоэтажного дома в Токмаке есть раненые и погибшие
После обстрела ВСУ многоэтажного дома в подшефном Пензенской области городе Токмаке Запорожской области есть не только раненые, но и погибшие, сообщил... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T19:22
2024-04-25T19:22
2024-04-25T19:43
токмак
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
пензенская область
олег мельниченко
евгений балицкий
запорожская область
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САРАТОВ, 25 апр - РИА Новости. После обстрела ВСУ многоэтажного дома в подшефном Пензенской области городе Токмаке Запорожской области есть не только раненые, но и погибшие, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в Telegram-канале."Очередное гнусное преступление киевского режима против мирных граждан - удар по нашим побратимам, по жителям города Токмака. Пензенские спасатели участвуют в разборе завалов пятиэтажного дома на улице Куйбышева, куда сегодня днем попал снаряд. Число пострадавших уточняется, но уже точно известно, что есть погибшие и раненые", - написал Мельниченко.Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ обстреляли многоэтажный жилой дом в Токмаке, предварительно, пострадали не менее трех человек.По его словам, пензенские специалисты, которые ведут в Токмакском районе восстановительные работы, уже оценивают объем новых задач."Взрывной волной выбиты окна и двери еще четырех домов и здания детского садика. В дошкольном учреждении также пробило крышу. Предстоит очередной ремонт", - отметил глава региона.
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токмак, вооруженные силы украины, пензенская область, олег мельниченко, евгений балицкий, запорожская область, происшествия
Токмак, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Пензенская область, Олег Мельниченко, Евгений Балицкий, Запорожская область, Происшествия
После обстрела ВСУ многоэтажного дома в Токмаке есть раненые и погибшие
Мельниченко: после обстрела ВСУ многоэтажки в Токмаке есть раненые и погибшие