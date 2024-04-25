https://ria.ru/20240425/obstrel-1942179621.html

В Херсонской области готовы передать ООН и ОБСЕ данные об обстрелах ВСУ

В Херсонской области готовы передать ООН и ОБСЕ данные об обстрелах ВСУ - РИА Новости, 25.04.2024

В Херсонской области готовы передать ООН и ОБСЕ данные об обстрелах ВСУ

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил РИА Новости, что в регионе готовы предоставить ООН, ОБСЕ и другим международным организациям информацию об РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T05:45

2024-04-25T05:45

2024-04-25T07:54

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил РИА Новости, что в регионе готовы предоставить ООН, ОБСЕ и другим международным организациям информацию об обстрелах со стороны украинских войск. "Мы бы могли предоставить международным организациям, включая ООН и ОБСЕ, огромное количество информации. Но международные институты предпочитают не замечать той правды, которая есть. А международных журналистов, которые, побывав здесь, начинают там у себя рассказывать о том, что увидели, подвергают травле и увольняют. Такие случаи нам известны", - сказал Кастюкевич агентству. Он также выразил сожаление, что сегодня ООН и ОБСЕ используются для "подкрепления американских позиций и игнорируют объективную реальность". Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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херсонская область , россия, оон, обсе