https://ria.ru/20240425/obstrel-1942179621.html
В Херсонской области готовы передать ООН и ОБСЕ данные об обстрелах ВСУ
В Херсонской области готовы передать ООН и ОБСЕ данные об обстрелах ВСУ - РИА Новости, 25.04.2024
В Херсонской области готовы передать ООН и ОБСЕ данные об обстрелах ВСУ
Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил РИА Новости, что в регионе готовы предоставить ООН, ОБСЕ и другим международным организациям информацию об РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T05:45
2024-04-25T05:45
2024-04-25T07:54
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
оон
обсе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил РИА Новости, что в регионе готовы предоставить ООН, ОБСЕ и другим международным организациям информацию об обстрелах со стороны украинских войск. "Мы бы могли предоставить международным организациям, включая ООН и ОБСЕ, огромное количество информации. Но международные институты предпочитают не замечать той правды, которая есть. А международных журналистов, которые, побывав здесь, начинают там у себя рассказывать о том, что увидели, подвергают травле и увольняют. Такие случаи нам известны", - сказал Кастюкевич агентству. Он также выразил сожаление, что сегодня ООН и ОБСЕ используются для "подкрепления американских позиций и игнорируют объективную реальность". Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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херсонская область , россия, оон, обсе
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, ООН, ОБСЕ
В Херсонской области готовы передать ООН и ОБСЕ данные об обстрелах ВСУ
Кастюкевич: Херсонская область готова предоставить ООН данные об обстрелах ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил РИА Новости, что в регионе готовы предоставить ООН, ОБСЕ и другим международным организациям информацию об обстрелах со стороны украинских войск.
"Мы бы могли предоставить международным организациям, включая ООН и ОБСЕ, огромное количество информации. Но международные институты предпочитают не замечать той правды, которая есть. А международных журналистов, которые, побывав здесь, начинают там у себя рассказывать о том, что увидели, подвергают травле и увольняют. Такие случаи нам известны", - сказал Кастюкевич агентству.
Он также выразил сожаление, что сегодня ООН и ОБСЕ используются для "подкрепления американских позиций и игнорируют объективную реальность".
Херсонская область - регион России
, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями
. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон
, удерживают украинские войска.