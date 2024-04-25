https://ria.ru/20240425/obse-1942300930.html

Россия потребовала отступить от политизации при оценке убийств журналистов

Россия потребовала отступить от политизации при оценке убийств журналистов - РИА Новости, 25.04.2024

Россия потребовала отступить от политизации при оценке убийств журналистов

Постпредство РФ при ОБСЕ потребовало от Организации отступить от политизации медийной повестки и "двойных стандартов" при оценке преступлений в отношении... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T16:28

2024-04-25T16:28

2024-04-25T16:28

в мире

россия

семен еремин (корреспондент, военкор)

обсе

киев

мариуполь

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ВЕНА, 25 апр - РИА Новости. Постпредство РФ при ОБСЕ потребовало от Организации отступить от политизации медийной повестки и "двойных стандартов" при оценке преступлений в отношении журналистов. Ранее в пятницу "Известия" сообщили о гибели в результате атаки FPV-дрона в зоне спецоперации своего военного корреспондента Семена Еремина. Его последний репортаж вышел несколько дней назад. Военный корреспондент работал в Мариуполе, на заводе "Азовсталь", в Марьинке. "Известия" отмечают, что в зоне СВО он не раз рисковал жизнью. "Требуем от профильных исполструкур ОБСЕ наконец отступить от политизации медийной повестки и "двойных стандартов" при оценке преступлений в отношении журналистов. Следует решительно осудить эту преднамеренную расправу с представителем журналистского издания. Вновь подчеркиваем, что считаем неприемлемым позорное молчание по резонансным убийствам других представителей российских СМИ, среди которых Д.А.Дугина, М.Ю.Фомин (В.Татарский), О.В.Клоков, Р.И.Журавлёв, Б.Максудов, погибшим при исполнении профессионального долга", - говорится в комментарии постпредства РФ при ОБСЕ. Отмечается также, что российская сторона рассматривает отсутствие реакции "как потворство дальнейшим, еще более циничным и бесчеловечным злодеяниям Киева и констатацию того, что жизнь и безопасность российских корреспондентов ставятся функционерами ОБСЕ ниже, чем жизни журналистов других стран". "Российские журналисты уже давно рассматриваются нацистской кликой в Киеве в качестве приоритетной цели совершения террористический нападений, поскольку именно они своими смелыми репортажами доносят до мировой аудитории правду об истинном положении дел в зоне СВО, многочисленных преступлениях киевского режима и его вооруженных формирований. Не добившись никаких долгожданных для западных спонсоров успехов на поле боя, натовские марионетки в Киеве бросили все силы на устранение неудобных голосов из числа тех, кто вносит реальный и заметный вклад в развенчивание мифов украинской и западной пропаганды", - пояснили в постпредстве.

https://ria.ru/20240425/obse-1942284144.html

https://ria.ru/20240424/zakharova-1941947514.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, семен еремин (корреспондент, военкор), обсе, киев, мариуполь