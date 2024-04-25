https://ria.ru/20240425/obse-1942284144.html
Россия призвала ОБСЕ осуждать все случаи убийств репортеров
Россия призвала ОБСЕ осуждать все случаи убийств репортеров - РИА Новости, 25.04.2024
Россия призвала ОБСЕ осуждать все случаи убийств репортеров
Россия призвала государства-участники ОБСЕ подвергать осуждению все случаи убийств репортеров, независимо от их национальности и гражданской принадлежности,... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T15:31
2024-04-25T15:31
2024-04-25T15:40
россия
обсе
в мире
мариуполь
марьинка (днр)
семен еремин (корреспондент, военкор)
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ВЕНА, 25 апр - РИА Новости. Россия призвала государства-участники ОБСЕ подвергать осуждению все случаи убийств репортеров, независимо от их национальности и гражданской принадлежности, заявили журналистам в постпредстве РФ при Организации, комментируя убийство журналиста "Известий" Семена Еремина."Призываем государства-участники ОБСЕ поддержать непредвзятый подход, заключающийся в том, что все случаи убийств, покушений на жизни и преследований репортеров, вне зависимости от их национальности и гражданской принадлежности, должны быть подвергнуты немедленному осуждению и порицанию. Виновные в совершении преступлений против журналистов должны нести ответственность", - говорится в заявлении.Ранее в пятницу "Известия" сообщили о гибели в результате атаки FPV-дрона в зоне спецоперации своего военного корреспондента Семена Еремина. Его последний репортаж вышел несколько дней назад. Военный корреспондент работал в Мариуполе, на заводе "Азовсталь", в Марьинке. "Известия" отмечают, что в зоне СВО он не раз рисковал жизнью.
https://ria.ru/20240404/bucha-1937782642.html
россия
мариуполь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, обсе, в мире, мариуполь, марьинка (днр), семен еремин (корреспондент, военкор)
Россия, ОБСЕ, В мире, Мариуполь, Марьинка (ДНР), Семен Еремин (корреспондент, военкор)
Россия призвала ОБСЕ осуждать все случаи убийств репортеров
Россия призвала осуждать убийства репортеров, независимо от их национальности