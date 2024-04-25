Рейтинг@Mail.ru
Россия призвала ОБСЕ осуждать все случаи убийств репортеров - РИА Новости, 25.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:31 25.04.2024 (обновлено: 15:40 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/obse-1942284144.html
Россия призвала ОБСЕ осуждать все случаи убийств репортеров
Россия призвала ОБСЕ осуждать все случаи убийств репортеров - РИА Новости, 25.04.2024
Россия призвала ОБСЕ осуждать все случаи убийств репортеров
Россия призвала государства-участники ОБСЕ подвергать осуждению все случаи убийств репортеров, независимо от их национальности и гражданской принадлежности,... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T15:31
2024-04-25T15:40
россия
обсе
в мире
мариуполь
марьинка (днр)
семен еремин (корреспондент, военкор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788935607_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_ce204986ed8e79ab4de53d6631f6cb85.jpg
ВЕНА, 25 апр - РИА Новости. Россия призвала государства-участники ОБСЕ подвергать осуждению все случаи убийств репортеров, независимо от их национальности и гражданской принадлежности, заявили журналистам в постпредстве РФ при Организации, комментируя убийство журналиста "Известий" Семена Еремина."Призываем государства-участники ОБСЕ поддержать непредвзятый подход, заключающийся в том, что все случаи убийств, покушений на жизни и преследований репортеров, вне зависимости от их национальности и гражданской принадлежности, должны быть подвергнуты немедленному осуждению и порицанию. Виновные в совершении преступлений против журналистов должны нести ответственность", - говорится в заявлении.Ранее в пятницу "Известия" сообщили о гибели в результате атаки FPV-дрона в зоне спецоперации своего военного корреспондента Семена Еремина. Его последний репортаж вышел несколько дней назад. Военный корреспондент работал в Мариуполе, на заводе "Азовсталь", в Марьинке. "Известия" отмечают, что в зоне СВО он не раз рисковал жизнью.
https://ria.ru/20240404/bucha-1937782642.html
россия
мариуполь
марьинка (днр)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788935607_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_73cc6a28d11672380c52d32228e37ad5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, обсе, в мире, мариуполь, марьинка (днр), семен еремин (корреспондент, военкор)
Россия, ОБСЕ, В мире, Мариуполь, Марьинка (ДНР), Семен Еремин (корреспондент, военкор)
Россия призвала ОБСЕ осуждать все случаи убийств репортеров

Россия призвала осуждать убийства репортеров, независимо от их национальности

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛоготип ОБСЕ
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Логотип ОБСЕ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 25 апр - РИА Новости. Россия призвала государства-участники ОБСЕ подвергать осуждению все случаи убийств репортеров, независимо от их национальности и гражданской принадлежности, заявили журналистам в постпредстве РФ при Организации, комментируя убийство журналиста "Известий" Семена Еремина.
"Призываем государства-участники ОБСЕ поддержать непредвзятый подход, заключающийся в том, что все случаи убийств, покушений на жизни и преследований репортеров, вне зависимости от их национальности и гражданской принадлежности, должны быть подвергнуты немедленному осуждению и порицанию. Виновные в совершении преступлений против журналистов должны нести ответственность", - говорится в заявлении.
Ранее в пятницу "Известия" сообщили о гибели в результате атаки FPV-дрона в зоне спецоперации своего военного корреспондента Семена Еремина. Его последний репортаж вышел несколько дней назад. Военный корреспондент работал в Мариуполе, на заводе "Азовсталь", в Марьинке. "Известия" отмечают, что в зоне СВО он не раз рисковал жизнью.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Пример Бучи доказывает, что Киеву можно все, заявил Лавров
4 апреля, 11:56
 
РоссияОБСЕВ миреМариупольМарьинка (ДНР)Семен Еремин (корреспондент, военкор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала