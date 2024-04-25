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Уровень реки Обь в томском Коломино снизился на 30 сантиметров
Уровень реки Обь в томском Коломино снизился на 30 сантиметров - РИА Новости, 25.04.2024
Уровень реки Обь в томском Коломино снизился на 30 сантиметров
Уровень воды в Оби снизился за сутки на 30 сантиметров в Коломино Томской области, в деревне Тискино затоплено три жилых дома и семь приусадебных участков,... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T05:32
2024-04-25T05:32
2024-04-25T05:40
происшествия
обь
томская область
молчановский район
владимир мазур
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Уровень воды в Оби снизился за сутки на 30 сантиметров в Коломино Томской области, в деревне Тискино затоплено три жилых дома и семь приусадебных участков, сообщил губернатор Владимир Мазур в своем Telegram-канале. "В деревне Тискино подтоплено три жилых дома и семь приусадебных участков. Эвакуация жителей на данный момент не потребовалась... В Коломино Обь за сутки "ушла" на 30 сантиметров", - написал глава региона. Мазур отметил, что в Молчановском районе уровень воды не изменился, затоплений жилых домов нет. В Могочино вода спала на семь сантиметров, однако один дом в этом поселке и три в Игреково по состоянию на утро остаются затопленными, добавил он.Губернатор добавил, что пункты временного размещения в Чаинском и Молчановском районах не задействованы, но находятся в полной готовности, как и спасательная техника. Он также отметил, что голова ледохода на Оби в Колпашевском районе за сутки продвинулась на 40 километров. Мазур подчеркнул, что поручил главе района, а также спасателям и силовикам держать на особом контроле ситуацию в Тогуре, Рейде, Шпальном, Иванкино и Усть-Чае.
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
обь
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происшествия, обь, томская область, молчановский район, владимир мазур, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Обь, Томская область, Молчановский район, Владимир Мазур, Наводнения в России — 2024
Уровень реки Обь в томском Коломино снизился на 30 сантиметров
Мазур: уровень Оби в Коломино снизился на 30 сантиметров за сутки