Посольство направило ноту в МИД Турции из-за ситуации с Turkish Airlines
Посольство направило ноту в МИД Турции из-за отказов Turkish Airlines россиянам
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту Стамбула
Самолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту Стамбула. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Посольство РФ в Турции направило ноту в МИД Турции в связи с частыми отказами авиакомпанией Turkish Airlines гражданам России в посадке на рейсы, следующие через Турцию в страны Латинской Америки, она внимательно изучается турецкой стороной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она пояснила, что, по информации генконсульства РФ в Стамбуле, отказы авиакомпании Turkish Airlines в посадке на рейсы из Стамбула в страны Латинской Америки россиянам "связаны, в первую очередь, с введенными этими странами правилами въезда на их территорию", и в этой связи авиаперевозчик при организации перелетов "руководствуется правилами ИКАО и правилами страны следования".
"Вопрос акцентированно ставится перед турецкой стороной, в том числе, в ходе состоявшегося 19 апреля заседания российско-турецкой подгруппы по безопасности и защите прав туристов... Нота, направленная посольством в МИД Турции по этому поводу, по подтверждению турецкой стороны внимательно изучается", - сказала Захарова на брифинге.
Turkish Airlines с конца февраля не допускает на рейсы из Стамбула в Латинскую Америку пассажиров, в том числе россиян, по ряду причин, среди которых отсутствие багажа или "чистый" паспорт, в ряде случаев мотивировка не озвучивается, рассказали ранее РИА Новости снятые с рейсов граждане. Некоторые из них собираются судиться с авиакомпанией. Одна из пострадавших пассажирок поделилась с РИА Новости ответом авиакомпании, в котором Turkish Airlines заявила, что решение о недопуске пассажиров принимается сторонней компанией, обеспечивающей безопасность в аэропорту. Проблема с недопуском россиян приобрела систематический характер и негативно влияет на престиж компании, заявил ранее РИА Новости генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов.
По словам пресс-атташе посольства РФ в Мексике, мексиканская сторона готова разбираться в каждом отдельном случае недопуска в страну по факту получения соответствующего обращения с описанием сложившейся ситуации и при наличии всех необходимых подтверждений, включая фото и видеозаписи. При этом гражданам РФ, которые столкнулись с подобной политикой Turkish Airlines, в первую очередь рекомендуется решать вопрос напрямую с авиаперевозчиком.
В Ассоциации туроператоров России АТОР ранее сообщили, что турецкая авиакомпания Turkish Airlines остановила продажи билетов в Мексику из России, а также предложила турагентам аннулировать проданные билеты на рейсы из России в Мексику в период с 23 апреля по 31 июля 2024 года или изменить маршрут поездки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва работает с Анкарой по ситуации с Turkish Airlines. Он подчеркнул, что дружественный характер стран позволяет рассчитывать на урегулирование подобных вопросов. -0-