https://ria.ru/20240425/nota-1942238299.html

Посольство направило ноту в МИД Турции из-за ситуации с Turkish Airlines

Посольство направило ноту в МИД Турции из-за ситуации с Turkish Airlines - РИА Новости, 25.04.2024

Посольство направило ноту в МИД Турции из-за ситуации с Turkish Airlines

Посольство РФ в Турции направило ноту в МИД Турции в связи с частыми отказами авиакомпанией Turkish Airlines гражданам России в посадке на рейсы, следующие... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T12:16

2024-04-25T12:16

2024-04-25T12:19

россия

турция

стамбул

мария захарова

дмитрий песков

turkish airlines

международная организация гражданской авиации

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Посольство РФ в Турции направило ноту в МИД Турции в связи с частыми отказами авиакомпанией Turkish Airlines гражданам России в посадке на рейсы, следующие через Турцию в страны Латинской Америки, она внимательно изучается турецкой стороной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она пояснила, что, по информации генконсульства РФ в Стамбуле, отказы авиакомпании Turkish Airlines в посадке на рейсы из Стамбула в страны Латинской Америки россиянам "связаны, в первую очередь, с введенными этими странами правилами въезда на их территорию", и в этой связи авиаперевозчик при организации перелетов "руководствуется правилами ИКАО и правилами страны следования". "Вопрос акцентированно ставится перед турецкой стороной, в том числе, в ходе состоявшегося 19 апреля заседания российско-турецкой подгруппы по безопасности и защите прав туристов... Нота, направленная посольством в МИД Турции по этому поводу, по подтверждению турецкой стороны внимательно изучается", - сказала Захарова на брифинге. Turkish Airlines с конца февраля не допускает на рейсы из Стамбула в Латинскую Америку пассажиров, в том числе россиян, по ряду причин, среди которых отсутствие багажа или "чистый" паспорт, в ряде случаев мотивировка не озвучивается, рассказали ранее РИА Новости снятые с рейсов граждане. Некоторые из них собираются судиться с авиакомпанией. Одна из пострадавших пассажирок поделилась с РИА Новости ответом авиакомпании, в котором Turkish Airlines заявила, что решение о недопуске пассажиров принимается сторонней компанией, обеспечивающей безопасность в аэропорту. Проблема с недопуском россиян приобрела систематический характер и негативно влияет на престиж компании, заявил ранее РИА Новости генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов. По словам пресс-атташе посольства РФ в Мексике, мексиканская сторона готова разбираться в каждом отдельном случае недопуска в страну по факту получения соответствующего обращения с описанием сложившейся ситуации и при наличии всех необходимых подтверждений, включая фото и видеозаписи. При этом гражданам РФ, которые столкнулись с подобной политикой Turkish Airlines, в первую очередь рекомендуется решать вопрос напрямую с авиаперевозчиком. В Ассоциации туроператоров России АТОР ранее сообщили, что турецкая авиакомпания Turkish Airlines остановила продажи билетов в Мексику из России, а также предложила турагентам аннулировать проданные билеты на рейсы из России в Мексику в период с 23 апреля по 31 июля 2024 года или изменить маршрут поездки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва работает с Анкарой по ситуации с Turkish Airlines. Он подчеркнул, что дружественный характер стран позволяет рассчитывать на урегулирование подобных вопросов. -0-

https://ria.ru/20240422/turtsiya-1941626215.html

https://ria.ru/20240425/banki-1942210407.html

https://ria.ru/20240421/buravov-1941343979.html

россия

турция

стамбул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, турция, стамбул, мария захарова, дмитрий песков, turkish airlines, международная организация гражданской авиации, ассоциация туроператоров россии (атор), в мире