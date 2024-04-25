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Вывод сил США из Нигера вызван спорами о демократии в стране, пишет Reuters - РИА Новости, 25.04.2024
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03:38 25.04.2024 (обновлено: 03:48 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/niger-1942175416.html
Вывод сил США из Нигера вызван спорами о демократии в стране, пишет Reuters
Вывод сил США из Нигера вызван спорами о демократии в стране, пишет Reuters - РИА Новости, 25.04.2024
Вывод сил США из Нигера вызван спорами о демократии в стране, пишет Reuters
Нигерские власти попросили США вывести своих военнослужащих из африканской страны из-за разногласий с Вашингтоном в том числе по поводу перехода Нигера к... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T03:38
2024-04-25T03:48
в мире
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости/Прайм. Нигерские власти попросили США вывести своих военнослужащих из африканской страны из-за разногласий с Вашингтоном в том числе по поводу перехода Нигера к демократическому правлению, а также партнеров, с которыми стремился работать Ниамей, передает агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника. "Я думаю, что они попросили нас уйти, потому что не хотели решать вопросы, вызывающие обеспокоенность, которые были у нас... У нас были опасения об отсутствии движения относительно объявления о переходе к демократическому правлению, и у нас были некоторые опасения о внешних партнерах, с которыми они стремились работать", - приводит агентство слова чиновника. Он также указал, что Вашингтон надеется, что нигерские власти опубликуют график перехода как можно скорее после завершения национального диалога. По словам чиновника, Вашингтон в вопросе о новых партнерах после вывода сил из Нигера намерен работать с демократическими игроками, которые приветствуют американскую помощь, обучение, оборудование. Чиновник добавил, что значение ситуации в Нигере для будущего - "все еще предмет обсуждения". Ранее СМИ сообщили, что новые власти Нигера разорвали соглашение с США, которое позволяло американским военным находиться на территории африканской страны. Причины такого решения не раскрываются. Позднее в СМИ распространилась информация, что США сообщили Нигеру, что в ближайшее время выведут тысячу своих военных из страны. В Нигере в июле 2023 года группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Новые власти объявили о денонсации военных соглашений с Францией. Вывод французских военных полностью завершился в конце декабря 2023 года.
https://ria.ru/20240420/reuters-1941173976.html
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в мире, нигер, сша
В мире, Нигер, США
Вывод сил США из Нигера вызван спорами о демократии в стране, пишет Reuters

Reuters: Нигер попросил вывести американских военных из-за споров о демократии

© Фото : Ahmadou AtafaАкция протеста с требованием к солдатам армии США покинуть Нигер
Акция протеста с требованием к солдатам армии США покинуть Нигер - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© Фото : Ahmadou Atafa
Акция протеста с требованием к солдатам армии США покинуть Нигер. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости/Прайм. Нигерские власти попросили США вывести своих военнослужащих из африканской страны из-за разногласий с Вашингтоном в том числе по поводу перехода Нигера к демократическому правлению, а также партнеров, с которыми стремился работать Ниамей, передает агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника.
"Я думаю, что они попросили нас уйти, потому что не хотели решать вопросы, вызывающие обеспокоенность, которые были у нас... У нас были опасения об отсутствии движения относительно объявления о переходе к демократическому правлению, и у нас были некоторые опасения о внешних партнерах, с которыми они стремились работать", - приводит агентство слова чиновника.
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Он также указал, что Вашингтон надеется, что нигерские власти опубликуют график перехода как можно скорее после завершения национального диалога.
По словам чиновника, Вашингтон в вопросе о новых партнерах после вывода сил из Нигера намерен работать с демократическими игроками, которые приветствуют американскую помощь, обучение, оборудование. Чиновник добавил, что значение ситуации в Нигере для будущего - "все еще предмет обсуждения".
Ранее СМИ сообщили, что новые власти Нигера разорвали соглашение с США, которое позволяло американским военным находиться на территории африканской страны. Причины такого решения не раскрываются. Позднее в СМИ распространилась информация, что США сообщили Нигеру, что в ближайшее время выведут тысячу своих военных из страны.
В Нигере в июле 2023 года группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Новые власти объявили о денонсации военных соглашений с Францией. Вывод французских военных полностью завершился в конце декабря 2023 года.
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