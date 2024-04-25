https://ria.ru/20240425/neft-1942191512.html

Нефть подорожала на данных о снижении запасов в США

Нефть подорожала на данных о снижении запасов в США - РИА Новости, 25.04.2024

Нефть подорожала на данных о снижении запасов в США

Мировые цены на нефть растут в четверг утром после выхода данных о неожиданном снижении запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T08:59

2024-04-25T08:59

2024-04-25T08:59

экономика

цены на нефть

сша

ближний восток

brent

wti (нефть)

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Мировые цены на нефть растут в четверг утром после выхода данных о неожиданном снижении запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.34 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,20%, до 88,2 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,17%, до 82,95 доллара. По данным минэнерго США, за неделю по 19 апреля коммерческие запасы нефти в стране снизились на 6,4 миллиона баррелей - до 453,6 миллиона баррелей. При этом аналитики, напротив, ожидали увеличения запасов на 1,6 миллиона баррелей. Запасы нефтепродуктов показали разнонаправленную динамику. Запасы бензина уменьшились на 0,6 миллиона баррелей - до 226,7 миллиона баррелей, а дистиллятов - увеличились на 1,6 миллиона баррелей, до 116,6 миллиона баррелей. Как пишет агентство Блумберг, несмотря на то что нефть откатилась от своих недавних максимумов из-за деэскалации конфликта на Ближнем Востоке, тенденция роста цен по-прежнему остается. "На данный момент восходящий тренд с начала года сохраняется", - сообщил агентству рыночный стратег IG Asia Pte. Йип Джун Ронг (Yeap Jun Rong).

https://ria.ru/20240327/neft-1935883317.html

https://ria.ru/20240419/neft-1941050900.html

сша

ближний восток

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, цены на нефть, сша, ближний восток, brent, wti (нефть)