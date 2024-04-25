https://ria.ru/20240425/ndfl-1942169993.html

Шкалу НДФЛ могут расширить, спрогнозировало АКРА

Шкалу НДФЛ могут расширить, спрогнозировало АКРА - РИА Новости, 25.04.2024

Шкалу НДФЛ могут расширить, спрогнозировало АКРА

Шкала НДФЛ в рамках готовящейся налоговой реформы в России может быть расширена до 3-5 ступеней со средним шагом по ставке в 2-3 процентных пункта, говорится в... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T00:49

2024-04-25T00:49

2024-04-25T00:49

экономика

россия

национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)

владимир путин

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Шкала НДФЛ в рамках готовящейся налоговой реформы в России может быть расширена до 3-5 ступеней со средним шагом по ставке в 2-3 процентных пункта, говорится в исследовании АКРА "Увеличение прогрессии в налоговой системе РФ". "В 2025 году произойдет увеличение прогрессии в налоговой системе России: скорее всего, возрастет налоговая нагрузка на относительно более обеспеченных граждан", – говорится в документе. Авторы указывают, что об этом в послании Федеральному собранию в феврале 2024 года говорил президент РФ Владимир Путин. При этом они подчеркивают, что параметры налоговой реформы обсуждаются, окончательных решений еще не принято. "Влияние заявленного в 2024 году изменения налоговой системы на шкалу НДФЛ может выразиться в ее удлинении до трех–пяти ступеней со средним шагом 2–3 п. п.", – полагают аналитики АКРА. Они проанализировали параметры шкалы НДФЛ в разных станах и пришли к выводу, что в странах с прогрессивной шкалой, где ставка налога зависит от величины полученного дохода, чаще всего действует пятиступенчатая шкала. При этом средний шаг шкал составляет 5 процентных пунктов. Плоская шкала подоходного налогообложения в настоящий момент существует примерно в тридцати странах мира. В России подобный налоговый режим существовал с 2001 по 2020 год с универсальной ставкой на уровне 13%. Возврат к прогрессии начался в 2021 году с повышения ставки налога до 15% для налогоплательщиков с ежегодным доходом, превышающим 5 миллионов рублей. Таким образом на российской шкале сейчас существуют две ступени. "Даже после реформы налогообложения шкала НДФЛ в России, вероятнее всего, будет не самой обычной. В мировом контексте она все равно будет тяготеть к более плоской части спектра налоговых систем - разброс ставок от максимальной к минимальной, согласно публично обсуждавшимся вариантам, составит менее 10 п. п. Этим объясняется как относительно малое ожидаемое число ступеней на новой шкале, так и их относительно малый шаг", – говорится в документе. При этом аналитики предупреждают, что в системах налогообложения, дифференцированных по уровню дохода, могут усиливаться стимулы для налоговой оптимизации. Глава государства в послании Федеральному собранию выступил с инициативой более справедливого распределения налогового бремени как между физлицами, так и между компаниями. Позднее в интервью журналисту Дмитрию Киселеву Путин заявил, что общество воспримет прогрессию нормально и в целом к этому готово. А в ходе встречи с кандидатами в президенты сказал, что ожидает серьезных дискуссий в парламенте, но все же нужно аккуратно внести изменения в налоговую систему, чтобы она была справедливой и стабильной на протяжении как минимум шести лет.

https://ria.ru/20240423/mishustin-1941785517.html

https://ria.ru/20240319/ndfl-1934245990.html

https://ria.ru/20240419/ekonomika-1941167523.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), владимир путин