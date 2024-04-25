Премьер Швеции объявил об окончании военной интеграции в НАТО
Кристерссон: формальная военная интеграция Швеции в НАТО завершилась
Военнослужащие ВС Швеции. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Формальная военная интеграция Швеции в НАТО завершилась, заявил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон.
"Заключительная конференция по интеграции НАТО в Стокгольме завершилась подписанием главкомом шведской армии Микелем Биденом и Верховным главнокомандующим НАТО по трансформации Филиппом Лавинем совместной декларации об окончании военной интеграции Швеции в НАТО", - заявил он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Латвии Эвикой Силиня. Трансляция велась на сайте шведского правительства. Кристерссон также отметил, что вместе с соответствующим процессом в Финляндии это один из самых быстрых интеграционных процессов за всю историю НАТО. Он назвал это "большим событием".
Швеция официально стала 32-м членом НАТО 7 марта. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов.
Ранее российское посольство в Швеции опубликовало на своем сайте статью, в которой говорится, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО общая протяженность российско-натовских границ увеличится почти в два раза, это не улучшит защищенность Европы – новые члены враждебного блока "станут легитимной целью для ответных мер со стороны России".