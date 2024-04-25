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Премьер Швеции объявил об окончании военной интеграции в НАТО - РИА Новости, 25.04.2024
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19:17 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/nato-1942347859.html
Премьер Швеции объявил об окончании военной интеграции в НАТО
Премьер Швеции объявил об окончании военной интеграции в НАТО - РИА Новости, 25.04.2024
Премьер Швеции объявил об окончании военной интеграции в НАТО
Формальная военная интеграция Швеции в НАТО завершилась, заявил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T19:17
2024-04-25T19:17
в мире
швеция
ульф кристерссон
нато
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Формальная военная интеграция Швеции в НАТО завершилась, заявил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон. "Заключительная конференция по интеграции НАТО в Стокгольме завершилась подписанием главкомом шведской армии Микелем Биденом и Верховным главнокомандующим НАТО по трансформации Филиппом Лавинем совместной декларации об окончании военной интеграции Швеции в НАТО", - заявил он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Латвии Эвикой Силиня. Трансляция велась на сайте шведского правительства. Кристерссон также отметил, что вместе с соответствующим процессом в Финляндии это один из самых быстрых интеграционных процессов за всю историю НАТО. Он назвал это "большим событием". Швеция официально стала 32-м членом НАТО 7 марта. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Ранее российское посольство в Швеции опубликовало на своем сайте статью, в которой говорится, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО общая протяженность российско-натовских границ увеличится почти в два раза, это не улучшит защищенность Европы – новые члены враждебного блока "станут легитимной целью для ответных мер со стороны России".
https://ria.ru/20240425/voyna-1942130761.html
https://ria.ru/20240405/nato-1937947539.html
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в мире, швеция, ульф кристерссон, нато
В мире, Швеция, Ульф Кристерссон, НАТО
Премьер Швеции объявил об окончании военной интеграции в НАТО

Кристерссон: формальная военная интеграция Швеции в НАТО завершилась

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС Швеции
Военнослужащие ВС Швеции - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужащие ВС Швеции. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Формальная военная интеграция Швеции в НАТО завершилась, заявил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон.
"Заключительная конференция по интеграции НАТО в Стокгольме завершилась подписанием главкомом шведской армии Микелем Биденом и Верховным главнокомандующим НАТО по трансформации Филиппом Лавинем совместной декларации об окончании военной интеграции Швеции в НАТО", - заявил он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Латвии Эвикой Силиня. Трансляция велась на сайте шведского правительства. Кристерссон также отметил, что вместе с соответствующим процессом в Финляндии это один из самых быстрых интеграционных процессов за всю историю НАТО. Он назвал это "большим событием".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Если без НАТО, то можно: европейцев готовят к войне с Россией
Вчера, 08:00
Швеция официально стала 32-м членом НАТО 7 марта. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов.
Ранее российское посольство в Швеции опубликовало на своем сайте статью, в которой говорится, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО общая протяженность российско-натовских границ увеличится почти в два раза, это не улучшит защищенность Европы – новые члены враждебного блока "станут легитимной целью для ответных мер со стороны России".
Министерство иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
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В миреШвецияУльф КристерссонНАТО
 
 
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