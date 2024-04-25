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В США заявили, что не ожидают скорого масштабного наступления от Украины - РИА Новости, 25.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:39 25.04.2024 (обновлено: 19:41 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/nastuplenie-1942352018.html
В США заявили, что не ожидают скорого масштабного наступления от Украины
В США заявили, что не ожидают скорого масштабного наступления от Украины - РИА Новости, 25.04.2024
В США заявили, что не ожидают скорого масштабного наступления от Украины
Американский чиновник заявил, что не ожидает в краткосрочной перспективе от Украины крупномасштабного наступления, его слова цитирует агентство Франс Пресс. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T19:39
2024-04-25T19:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
джо байден
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Американский чиновник заявил, что не ожидает в краткосрочной перспективе от Украины крупномасштабного наступления, его слова цитирует агентство Франс Пресс. Президент США Джо Байден в среду подписал принятый конгрессом законопроект о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, на нужды которой ассигнован почти 61 миллиард долларов. Он заявил тогда, что Вашингтон в ближайшие часы начнет военные поставки Киеву. Речь идет о боеприпасах для ПВО, артиллерии, ракетных системах и бронетехнике. По мнению неназванного чиновника, новая помощь от Вашингтона позволит Киеву "начать перехватывать инициативу", однако это не произойдет быстро. "Украинцам потребуется несколько перестроиться, чтобы принять все эти новые поставки... и обеспечить возможность защитить свои позиции. Поэтому я бы не прогнозировал какое-либо крупномасштабное наступление в краткосрочной перспективе", - отметило должностное лицо. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240425/spetsoperatsiya-1942338563.html
https://ria.ru/20240423/paket-1941655895.html
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в мире, украина, россия, сша, джо байден, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО
В США заявили, что не ожидают скорого масштабного наступления от Украины

АФП: чиновник из США не ожидает вскоре крупномасштабного наступления от ВСУ

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Американский чиновник заявил, что не ожидает в краткосрочной перспективе от Украины крупномасштабного наступления, его слова цитирует агентство Франс Пресс.
Президент США Джо Байден в среду подписал принятый конгрессом законопроект о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, на нужды которой ассигнован почти 61 миллиард долларов. Он заявил тогда, что Вашингтон в ближайшие часы начнет военные поставки Киеву. Речь идет о боеприпасах для ПВО, артиллерии, ракетных системах и бронетехнике.
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По мнению неназванного чиновника, новая помощь от Вашингтона позволит Киеву "начать перехватывать инициативу", однако это не произойдет быстро.
«
"Украинцам потребуется несколько перестроиться, чтобы принять все эти новые поставки... и обеспечить возможность защитить свои позиции. Поэтому я бы не прогнозировал какое-либо крупномасштабное наступление в краткосрочной перспективе", - отметило должностное лицо.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАДжо БайденСергей ЛавровНАТО
 
 
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