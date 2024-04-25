В США заявили, что не ожидают скорого масштабного наступления от Украины
АФП: чиновник из США не ожидает вскоре крупномасштабного наступления от ВСУ
© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Американский чиновник заявил, что не ожидает в краткосрочной перспективе от Украины крупномасштабного наступления, его слова цитирует агентство Франс Пресс.
Президент США Джо Байден в среду подписал принятый конгрессом законопроект о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, на нужды которой ассигнован почти 61 миллиард долларов. Он заявил тогда, что Вашингтон в ближайшие часы начнет военные поставки Киеву. Речь идет о боеприпасах для ПВО, артиллерии, ракетных системах и бронетехнике.
По мнению неназванного чиновника, новая помощь от Вашингтона позволит Киеву "начать перехватывать инициативу", однако это не произойдет быстро.
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"Украинцам потребуется несколько перестроиться, чтобы принять все эти новые поставки... и обеспечить возможность защитить свои позиции. Поэтому я бы не прогнозировал какое-либо крупномасштабное наступление в краткосрочной перспективе", - отметило должностное лицо.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.