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Военное крыло ХАМАС может присоединиться к национальной армии - РИА Новости, 25.04.2024
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11:21 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/naim-1942222532.html
Военное крыло ХАМАС может присоединиться к национальной армии
Военное крыло ХАМАС может присоединиться к национальной армии - РИА Новости, 25.04.2024
Военное крыло ХАМАС может присоединиться к национальной армии
Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Кассама" может быть распущено и влиться в состав национальной армии в случае создания независимого... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T11:21
2024-04-25T11:21
в мире
восточный иерусалим
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ГАЗА, 25 апр - РИА Новости. Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Кассама" может быть распущено и влиться в состав национальной армии в случае создания независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сообщил в четверг РИА Новости глава отдела внешних связей ХАМАС в секторе Газа Бассем Наим. Ранее о возможном присоединении военного крыла ХАМАС к национальной армии в случае создания палестинского государства агентству AP заявил один из руководителей движения Халиль аль-Хайя. "В случае создания независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме при сохранении права на возвращение палестинских беженцев в районы их прежнего проживания "Аль-Кассам" может быть интегрировано в национальную армию", - сказал Наим.
https://ria.ru/20240216/marzuk-1927749439.html
восточный иерусалим
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Варвара Скокшина
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в мире, восточный иерусалим, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Восточный Иерусалим, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Военное крыло ХАМАС может присоединиться к национальной армии

Военное крыло ХАМАС может влиться в национальную армию при создании государства

© AP Photo / Hatem MoussaСторонники ХАМАС
Сторонники ХАМАС - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© AP Photo / Hatem Moussa
Сторонники ХАМАС. Архивное фото
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ГАЗА, 25 апр - РИА Новости. Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Кассама" может быть распущено и влиться в состав национальной армии в случае создания независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сообщил в четверг РИА Новости глава отдела внешних связей ХАМАС в секторе Газа Бассем Наим.
Ранее о возможном присоединении военного крыла ХАМАС к национальной армии в случае создания палестинского государства агентству AP заявил один из руководителей движения Халиль аль-Хайя.
"В случае создания независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме при сохранении права на возвращение палестинских беженцев в районы их прежнего проживания "Аль-Кассам" может быть интегрировано в национальную армию", - сказал Наим.
Руководитель внешнеполитического отдела, член политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Делегацию ХАМАС на встрече в Москве возглавит Муса Абу-Марзук
16 февраля, 11:40
 
В миреВосточный ИерусалимХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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