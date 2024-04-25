https://ria.ru/20240425/naim-1942222532.html

Военное крыло ХАМАС может присоединиться к национальной армии

Военное крыло ХАМАС может присоединиться к национальной армии - РИА Новости, 25.04.2024

Военное крыло ХАМАС может присоединиться к национальной армии

Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Кассама" может быть распущено и влиться в состав национальной армии в случае создания независимого... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T11:21

2024-04-25T11:21

2024-04-25T11:21

в мире

восточный иерусалим

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ГАЗА, 25 апр - РИА Новости. Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Кассама" может быть распущено и влиться в состав национальной армии в случае создания независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сообщил в четверг РИА Новости глава отдела внешних связей ХАМАС в секторе Газа Бассем Наим. Ранее о возможном присоединении военного крыла ХАМАС к национальной армии в случае создания палестинского государства агентству AP заявил один из руководителей движения Халиль аль-Хайя. "В случае создания независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме при сохранении права на возвращение палестинских беженцев в районы их прежнего проживания "Аль-Кассам" может быть интегрировано в национальную армию", - сказал Наим.

https://ria.ru/20240216/marzuk-1927749439.html

восточный иерусалим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, восточный иерусалим, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году