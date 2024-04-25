https://ria.ru/20240425/most-1942187494.html

На Крымском мосту приостановили движение автотранспорта

На Крымском мосту приостановили движение автотранспорта - РИА Новости, 25.04.2024

На Крымском мосту приостановили движение автотранспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T08:13

2024-04-25T08:13

2024-04-25T08:13

происшествия

крымский мост

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240414/sun-1939987962.html

республика крым

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, крымский мост, республика крым