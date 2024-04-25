https://ria.ru/20240425/most-1942187494.html
На Крымском мосту приостановили движение автотранспорта
На Крымском мосту приостановили движение автотранспорта - РИА Новости, 25.04.2024
На Крымском мосту приостановили движение автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T08:13
2024-04-25T08:13
2024-04-25T08:13
происшествия
крымский мост
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931154498_0:158:3082:1892_1920x0_80_0_0_2d8b95c9b4b34b88abe5c58ef4f09d9c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240414/sun-1939987962.html
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931154498_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_b099d721e8780fda5209135abe8fb5b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, крымский мост, республика крым
Происшествия, Крымский мост, Республика Крым
На Крымском мосту приостановили движение автотранспорта
Движение автотранспорта на Крымском мосту временно перекрыто