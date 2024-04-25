https://ria.ru/20240425/moskva-1942273483.html
День поисково-спасательной службы на водных объектах прошел на ВДНХ
День поисково-спасательной службы на водных объектах прошел на ВДНХ - РИА Новости, 25.04.2024
День поисково-спасательной службы на водных объектах прошел на ВДНХ
День Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах прошел в Музее городского хозяйства на ВДНХ, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T14:48
2024-04-25T14:48
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. День Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах прошел в Музее городского хозяйства на ВДНХ, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. "День Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах прошел в Музее городского хозяйства на ВДНХ", - говорится в сообщении в Telegram-канале коммунальной службы. Пресс-служба отметила, что посетителям показали поисково–спасательное и водолазное снаряжение, а начальник поисково–спасательной станции "Серебряный бор" Ярослав Черногоров рассказал слушателям о профессии спасателя на воде, истории развития службы и спасательных средств. "Московская городская поисково-спасательная служба 26 апреля отметит 28 лет. Сегодня в столице работают 25 поисково-спасательных станций и одна пожарно-спасательная. Безопасность на воде обеспечивают свыше 500 специалистов", - уточняется в сообщении.
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РИА Новости
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москва, вднх, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, ВДНХ, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. День Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах прошел в Музее городского хозяйства на ВДНХ, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"День Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах прошел в Музее городского хозяйства на ВДНХ
", - говорится в сообщении в Telegram-канале коммунальной службы.
Пресс-служба отметила, что посетителям показали поисково–спасательное и водолазное снаряжение, а начальник поисково–спасательной станции "Серебряный бор" Ярослав Черногоров рассказал слушателям о профессии спасателя на воде, истории развития службы и спасательных средств.
"Московская городская поисково-спасательная служба 26 апреля отметит 28 лет. Сегодня в столице работают 25 поисково-спасательных станций и одна пожарно-спасательная. Безопасность на воде обеспечивают свыше 500 специалистов", - уточняется в сообщении.