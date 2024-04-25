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В Москве проверили маршрут следования техники на Парад Победы - РИА Новости, 25.04.2024
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09:41 25.04.2024
https://ria.ru/20240425/moskva-1942198964.html
В Москве проверили маршрут следования техники на Парад Победы
В Москве проверили маршрут следования техники на Парад Победы - РИА Новости, 25.04.2024
В Москве проверили маршрут следования техники на Парад Победы
Специалисты Комплекса городского хозяйства дополнительно проверили техническое состояние инженерных сооружений, расположенных на маршруте следования военной... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T09:41
2024-04-25T09:41
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
день победы
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства дополнительно проверили техническое состояние инженерных сооружений, расположенных на маршруте следования военной техники на Парад Победы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "На маршруте следования военной техники расположены 78 инженерных сооружений - путепроводы, мосты, эстакады, пешеходные и транспортные тоннели. Традиционно каждый год перед торжественным мероприятием их тщательно обследуют", - отметил Бирюков. Заместитель мэра уточнил, что среди этих объектов - Большой Москворецкий, Большой Каменный, Высокояузский и Бесединский мосты, Остаповский и Киевский путепроводы, Ульяновская эстакада и Маяковский тоннель. "Проведены контрольные измерения сооружений и подмостовых габаритов, чтобы подтвердить возможность проезда техники, правильно рассчитать нагрузку и обеспечить безопасное прохождение колонн. С помощью прочного резинового покрытия защитили от возможной деформации гранитное мощение на маршруте следования техники на Триумфальной площади. После торжественных мероприятий оно будет демонтировано", - пояснил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что ранее были проведены работы по нанесению временной дорожной разметки на участке Тверской улицы от Пушкинской площади до Красной площади. Она служит ориентиром при движении военной техники на репетициях и Параде Победы.
https://ria.ru/20240425/moskva-1942193822.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, день победы
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, День Победы
В Москве проверили маршрут следования техники на Парад Победы

Бирюков: в Москве проверили мосты и тоннели на пути следования техники на Парад

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗенитная ракетная система С-400 "Триумф" на военном параде, посвящённом 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве
Зенитная ракетная система С-400 Триумф на военном параде, посвящённом 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" на военном параде, посвящённом 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства дополнительно проверили техническое состояние инженерных сооружений, расположенных на маршруте следования военной техники на Парад Победы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"На маршруте следования военной техники расположены 78 инженерных сооружений - путепроводы, мосты, эстакады, пешеходные и транспортные тоннели. Традиционно каждый год перед торжественным мероприятием их тщательно обследуют", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра уточнил, что среди этих объектов - Большой Москворецкий, Большой Каменный, Высокояузский и Бесединский мосты, Остаповский и Киевский путепроводы, Ульяновская эстакада и Маяковский тоннель.
«
"Проведены контрольные измерения сооружений и подмостовых габаритов, чтобы подтвердить возможность проезда техники, правильно рассчитать нагрузку и обеспечить безопасное прохождение колонн. С помощью прочного резинового покрытия защитили от возможной деформации гранитное мощение на маршруте следования техники на Триумфальной площади. После торжественных мероприятий оно будет демонтировано", - пояснил заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что ранее были проведены работы по нанесению временной дорожной разметки на участке Тверской улицы от Пушкинской площади до Красной площади. Она служит ориентиром при движении военной техники на репетициях и Параде Победы.
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