https://ria.ru/20240425/mobilizatsiya-1942251609.html

Мобилизация в Белоруссии пока не планируется, заявил Лукашенко

Мобилизация в Белоруссии пока не планируется, заявил Лукашенко - РИА Новости, 25.04.2024

Мобилизация в Белоруссии пока не планируется, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не планирует проводить мобилизацию. РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T13:06

2024-04-25T13:06

2024-04-25T13:06

в мире

белоруссия

александр лукашенко

вооруженные силы белоруссии

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МИНСК, 25 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не планирует проводить мобилизацию. "У нас нет столько людей пока и сил, мобилизацию я проводить пока не собираюсь. Но они (потенциальные агрессоры - ред.) должны понимать, что их столицы - совсем рядом с нашей границей", - сказал Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС). Собрание в новом конституционном статусе проходит во дворце Республики в центре Минска. Ожидается, что в четверг ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.

https://ria.ru/20240411/mobilizatsiya-1939443720.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, александр лукашенко, вооруженные силы белоруссии