https://ria.ru/20240425/mobilizatsiya-1942251609.html
Мобилизация в Белоруссии пока не планируется, заявил Лукашенко
Мобилизация в Белоруссии пока не планируется, заявил Лукашенко - РИА Новости, 25.04.2024
Мобилизация в Белоруссии пока не планируется, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не планирует проводить мобилизацию. РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T13:06
2024-04-25T13:06
2024-04-25T13:06
в мире
белоруссия
александр лукашенко
вооруженные силы белоруссии
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МИНСК, 25 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не планирует проводить мобилизацию. "У нас нет столько людей пока и сил, мобилизацию я проводить пока не собираюсь. Но они (потенциальные агрессоры - ред.) должны понимать, что их столицы - совсем рядом с нашей границей", - сказал Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС). Собрание в новом конституционном статусе проходит во дворце Республики в центре Минска. Ожидается, что в четверг ВНС примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
https://ria.ru/20240411/mobilizatsiya-1939443720.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко, вооруженные силы белоруссии
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Вооруженные силы Белоруссии
Мобилизация в Белоруссии пока не планируется, заявил Лукашенко
Лукашенко заявил, что пока не собирается проводить мобилизацию в Белоруссии