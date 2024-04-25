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МКС можно будет увидеть в мае из европейской части России - РИА Новости, 25.04.2024
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20:19 25.04.2024 (обновлено: 20:54 25.04.2024)
https://ria.ru/20240425/mks-1942358972.html
МКС можно будет увидеть в мае из европейской части России
МКС можно будет увидеть в мае из европейской части России - РИА Новости, 25.04.2024
МКС можно будет увидеть в мае из европейской части России
Международную космическую станцию можно будет видеть по ночам в мае из европейской части России, следует из трансляции выхода в открытый космос российских... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T20:19
2024-04-25T20:54
космос - риа наука
россия
олег кононенко
николай чуб
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Международную космическую станцию можно будет видеть по ночам в мае из европейской части России, следует из трансляции выхода в открытый космос российских космонавтов. "Я еще напомню, что с 4 мая начинается вечерняя видимость Международной космической станции в европейской части России", - сказал ведущий трансляции. Он отметил, что МКС можно будет наблюдать по два-три раза за ночь. Она будет двигаться с запада на восток, пролетая по южному небосклону. Выход в открытый космос россиян Олега Кононенко и Николая Чуба начался в 17.57 мск. По плану он продлится 6 часов 36 минут.
https://ria.ru/20240218/kosmonavty-1928020489.html
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космос - риа наука, россия, олег кононенко, николай чуб
Космос - РИА Наука, Россия, Олег Кононенко, Николай Чуб
МКС можно будет увидеть в мае из европейской части России

МКС будет видна по ночам в мае из европейской части России

© Фото : РоскосмосМКС
МКС - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© Фото : Роскосмос
МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Международную космическую станцию можно будет видеть по ночам в мае из европейской части России, следует из трансляции выхода в открытый космос российских космонавтов.
«
"Я еще напомню, что с 4 мая начинается вечерняя видимость Международной космической станции в европейской части России", - сказал ведущий трансляции.
Он отметил, что МКС можно будет наблюдать по два-три раза за ночь. Она будет двигаться с запада на восток, пролетая по южному небосклону.
Выход в открытый космос россиян Олега Кононенко и Николая Чуба начался в 17.57 мск. По плану он продлится 6 часов 36 минут.
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Космос - РИА НаукаРоссияОлег КононенкоНиколай Чуб
 
 
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