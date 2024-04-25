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В Москве несколько авто столкнулись на МКАД
В Москве несколько авто столкнулись на МКАД - РИА Новости, 25.04.2024
В Москве несколько авто столкнулись на МКАД
Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 22-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги, движение там затруднено, сообщается в... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T10:04
2024-04-25T10:04
2024-04-25T10:04
происшествия
авто
москва
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 22-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги, движение там затруднено, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта. "На внешней стороне 22- го километра МКАД в районе съездов 24 и 25 столкнулись несколько автомобилей... Движение затруднено, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении. В ведомстве рассказали, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
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происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
В Москве несколько авто столкнулись на МКАД
Дептранс: несколько авто столкнулись на МКАД, движение затруднено