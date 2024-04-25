https://ria.ru/20240425/mkad-1942205144.html

В Москве несколько авто столкнулись на МКАД

В Москве несколько авто столкнулись на МКАД - РИА Новости, 25.04.2024

В Москве несколько авто столкнулись на МКАД

Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 22-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги, движение там затруднено, сообщается в... РИА Новости, 25.04.2024

2024-04-25T10:04

2024-04-25T10:04

2024-04-25T10:04

происшествия

авто

москва

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 22-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги, движение там затруднено, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта. "На внешней стороне 22- го километра МКАД в районе съездов 24 и 25 столкнулись несколько автомобилей... Движение затруднено, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении. В ведомстве рассказали, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

https://ria.ru/20240425/sk-1942194479.html

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происшествия, авто, москва